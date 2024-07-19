微軟死機｜外遊港人機場呆等　批航空公司指示不清：唔知發生咩事

微軟（Microsoft）系統今日（19日）出現故障，香港國際機場亦受影響，部份航空公司須改用人手辦理登記手續。離境大堂的登機櫃檯大排長龍，有市民苦候逾3小時仍未能辦理登機手續，顯得鼓譟。有家長攜同小朋友排隊等候，批評航空公司指示不清晰，只有少量職員舉指示牌，「等咗好耐都唔知發生咩事！」亦有人指原本已預留機上座位，擔心事故後座位會有調動，無法與小朋友一起坐。



大批市民排隊等候辦理登機手續。（羅日昇攝）

冼太及兒子準備出發前往泰國芭堤雅，惟抵達機場後詢問職員，才知道系統失靈，母子苦等逾3小時，傍晚約6時仍在排隊等候辦理登機手續。她批評航空公司指示不清晰，只有少量職員舉指示牌，初時亦未見有指示牌顯示自己乘搭的航班資訊，「等咗好耐都唔知發生咩事，令我哋擔憂！」她最初亦擔心行程受影響，但後來得悉航空公司快將會處理他們所搭航班，才鬆一口氣稱：「都冇辦法，因為暑假好多一家大細去旅行。」

獨自出發前往韓國首爾的吳先生，同樣已苦候逾3小時，他亦指沒有職員向他們交代要等候多久，但有人曾向他們派發樽裝水。他指，行程大受影響，要重新安排抵達當地後的接載車輛。

陳小姐原本已預留機上座位與小朋友一起坐，但職員向她透露座位或會有改動，令她大為擔心。（羅日昇攝）

陳小姐則於下午2時許抵達機場，原定一家三口前往泰國清邁，從新聞才得悉微軟「全球大死機」，在機場等候多時。她形容排隊期間「唔知發生咩事，唔知點解去咗隔離（排隊），突然話啲機好多都未有。」她又指原本已預留機上座位，希望與兒子一起坐，但有職員曾向她透露座位或會有改動，稱「我哋有小朋友就有啲擔心。」

機管局早前指，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。國泰航空及香港快運下午隨後亦發出公告，指位於機場的自助辦理登機手續設施未能使用，須改以人手為旅客辦理登機手續。國泰於下午約4時半指，自助辦理登機手續設施已回復正常。至於採用人面識別的行李辦理櫃台及官網航班預訂服務，則仍然未能如常運作。

有航空公司職員舉指示牌，協助市民辦理登機手續。（梁鵬威攝）

部分自助辦理登機手續設施貼有「Out of Service（暫停使用）」的字句。（羅日昇攝）

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