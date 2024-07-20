多啦A夢無人機表演．多圖｜多啦A夢與朋友天上飛　立即足本再睇

多啦A夢無人機匯演今晚（20日）7時30分在尖東海濱上空載譽歸來，會有約1,000架無人機演出，且有有別於5月底首場匯演的全新内容，差不多整條尖東海旁都可以看到。在天上傳來倒數字樣，多啦A夢隨即準時登場，約15分鐘的表演，無論是見到多啦A夢還是胖虎，尖叫與嘩叫此起彼落，多啦A夢無人機表演，《香港01》直播足本立即重溫。



多啦A夢無人機匯演7月20日晚在尖東海濱上空上演，差不多整條尖東海旁都可以看到。約15分鐘的表演，無論是見到多啦A夢還是胖虎，尖叫與嘩聲此起彼落，現場市民當然要與主角們自拍一番。（梁鵬威攝）

▼7月20日 多啦A夢無人機表演▼



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多啦A夢無人機匯演今晚7時30分開始，現場倒數後，多啦A夢真的嚟喇！（《香港01》直播撮圖）

多啦A夢無人機匯演今晚（20日）7時30分在尖東海濱上空載譽歸來。（何倩瑜攝）

今晚的表演由尖沙咀星光大道上空移師至近尖東的海濱上空，歷時15至20分鐘，過程播放動畫經典主題曲及配樂，更邀請了港版多啦A夢的一眾配音員為表演作旁白。演出途中，更展現新的圖案，例如時光機、竹蜻蜓等，每一次轉換圖案時，都會惹來「嘩聲一片」。

內地小學生稱很開心：科技融合了我最喜歡的多啦A夢

在內地讀小學六年級的胡同學表示，即使表演只十數分鐘，但十分精彩，他說：「科技融合了我最喜歡的多啦A夢，我覺得很開心。」他亦表示十分喜歡多啦A夢在海上轉動的樣子，這是他第一次在香港看到多啦A夢無人機表演，即使表演時長不算長，但仍覺得十分滿足。

兩位小一生兩次多啦A夢無人機表演都有看：兩次都好好睇

就讀小學一年級的梁小朋友以及駱小朋友指，十分表演，這是他們第二次看多啦A夢無人機表演，問及覺得那個表演好看，他們則表示：「兩次（表演）都好好睇」。梁小朋友以及駱小朋友一致表示，十分喜歡竹蜻蜓的圖案，並希望可以再次在夜空看到多啦A夢以及朋友們。

今晚演出將由尖沙咀星光大道上空移師至近尖東的海濱上空，預計歷時15至20分鐘，匯演過程中會播放動畫經典主題曲及配樂。（《香港01》直播撮圖）

多啦A夢無人機匯演今晚（20日）7時30分在尖東海濱上空載譽歸來，多位主角現半空。（何倩瑜攝）

多啦A夢無人機匯演7月20日晚在尖東海濱上空約15分鐘的表演，無論是見到多啦A夢還是胖虎，尖叫與嘩叫此起彼落。（何倩瑜攝）

▼7月17日 多啦A夢第二次無人機表演預演▼



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早於下午4時，尖沙咀海旁已有不少熱愛多啦A夢的粉絲在海旁「候命」，有多啦A夢的忠實擁躉今早11時就到場「霸頭位」，更帶同心愛的多啦A夢公仔到場應援。有多啦A夢的忠實粉絲今早11時便到海旁頭排就位，他對於今次全球首場多啦A夢無人機表演，表示十分期待，他說：「因為擔心天氣會影響，所以就早啲嚟。」

多啦A夢無人機表演7月20日星期六晚上7時半上映，地點移至尖東海旁對出。（ARR提供圖片）

警方將於7月20日下午5時30分起實施特別交通安排。（香港警察Facebook圖片）

尖沙咀梳士巴利道及部分彌敦道封路

運輸署昨日（19日）公布，尖沙咀將實施特別交通及運輸安排，包括尖沙咀一帶道路包括梳士巴利道、麼地道、海防道，以及部分漆咸道南、彌敦道和九龍公園徑等，由下午約5時30分起分階段實施封路及相應改道措施，直至人群散去及道路重開為止。

港鐵方面，路線包括港島線、荃灣線、東涌線、東鐵線及屯馬線將會因應乘客需求而加強服務。

因應封路安排（包括天星碼頭巴士總站及尖沙咀東（麼地道）巴士總站暫停使用），行經受影響地區共48條巴士及五條專線小巴路線會臨時改道或暫停服務；位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移。

位於尖沙咀受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將在道路封閉期間暫停使用；水上的士短途航線渡輪服務將於下午12時30分起暫停。

▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼

