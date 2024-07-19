打風消息．多啦A夢無人機｜大會：黃雨或3號風球以上明晚表演取消
撰文：陶嘉心
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多啦A夢第二場無人機匯演明晚(20日）在尖東海濱上空再演，不過，天文台預測一個熱帶氣旋逼近，考慮在明日下午至晚上發出一號風球。期待多啦A夢會取出「天氣箱」驅散惡劣天氣，但法寶總有失靈時，主辦方就提醒，如明晚天文台發出黃色暴雨信號或以上、掛季候風信號、3號風球或以上，須取消表演。
天文台今日（19日）下午近4時指，位於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，料將於今晚至明早進入香港800公里防範範圍，會視乎其動向，考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。
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明晚是多啦A夢無人機再上演日子，不少期待已久的粉絲可能擔心惡劣天氣會影響表演。主辦單位AllRightsReserved (ARR)表示，當降雨量每小時高於3.7毫米、或同等雨量，包括黃色暴雨警告信號或以上；或者每小時持續風速大於21公里或同等風力，包括懸掛季候風信號、三號熱帶氣旋警告信號或以上，受影響無法飛行，便須取消演出。
▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼
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