何永賢帶團北上參觀組裝合成工廠　安達臣道公屋項目生產線曝光

房屋局局長何永賢今日（21日）起一連兩日，率房屋署團隊與16名立法會房屋事務委員到訪珠海及深圳。交流團今午到訪中國建築國際集團旗下一間內地建築公司，參觀現時應用於各房屋項目的「組裝合成」（MiC）組件工廠，當中包括秀茂坪安達臣石礦場的公營房屋項目組件。



房屋局局長何永賢（前排左八）今日（21日）起一連兩日，率房屋署團隊與16名立法會房屋事務委員到訪珠海及深圳，訪問團今到訪廣東海龍建築科技有限公司。（房屋局圖片）

交流團率先到訪中國建築的廣東海龍建築科技有限公司，該公司設有混凝土「組裝合成」（MiC）組件的產線，以及各類建築機械人（如噴塗機械人及燒焊機械人）應用。房屋局指，該公司代表於座談會中，除介紹最新研發成果，亦匯報了有份參與建設房委會公屋項目的情況。

何永賢稱，現時房委會有逾40個地盤正在或將會採用建築機械人；2028/29至2032/33年度總落成的公屋中，將不少於一半項目採用「組裝合成」；又稱「新質生產力」的研發和應用值得大力支持，成為「提速、提效、提量、提質」建屋的助力。

訪問團今晚將轉往深圳，明日將考察當地公共租賃住房項目、社區設施及智慧物業管理等，並與相關官員交流。