出席工聯會小組交流會　何永賢：簡約公屋會做好交通配套

簡約公屋已經開始申請，7月15日前申請的合資格人士會優先處理。工聯會立法會議員陳穎欣今日（13日）在位於荃灣川龍街的工聯會荃灣地區服務處舉辦小組會，邀請房屋局局長何永賢與接近40名劏房戶交流。



工聯會舉辦支援劏房住戶政策及措施焦點小組，邀請何永賢向劏房戶介紹簡約公屋項目。（陳穎欣Facebook）

何永賢與劏房戶分享指，過去探訪期間有人擔心子女要轉校、大人要另覓工作、交通等問題，但在營運機構支援下，這些都是可解決的問題。她表示，簡約公屋會做好交通配套，相信會改善劏房戶的生活質素以至積蓄、家人關係和健康。

會上有長者劏房戶說，申請了牛頭角簡約公屋項目，讚揚房屋局為基層市民做實事，希望申請到簡約公屋，告別劏房。

工聯會舉辦支援劏房住戶政策及措施焦點小組，邀請何永賢向劏房戶介紹簡約公屋項目。（陳穎欣Facebook）

葛兆源、歐志輝等多名工聯會荃灣和葵青區議員表示，荃灣、葵青劏房林立，希望爭取未來能有更多簡約公屋單位在荃灣、葵青區興建，長遠在該兩區增建更多公營房屋。何永賢回應指，荃灣亦興建了多個過渡性房屋項目。而陳穎欣則希望能盡快為分間單位設立最低面積限制，並爭取盡快取締劣質劏房，並會在《施政報告》諮詢時提出此建議。

簡約公屋的目的，是幫助輪候公屋3年或以上的市民改善居住環境，何永賢強調家庭和一人長者申請者優先，當中尤其希望住在惡劣居所的兒童和長者，可以有更好的選擇。