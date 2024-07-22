廖孖記腐乳｜新四代：30年前起購白腐乳加工　因廠房不符排污法例

食環署食物安全中心近期驗出百年腐乳老店廖孖記的兩個腐乳產蠟樣芽孢桿菌分別超出上限三成及12倍，廖孖記決定結業，並反駁食安中心；食安中心上周四（18日）披露檢測過程，更展廖孖記店舖衞生欠佳相片，其白腐乳是購自其他荳廠公司，引起顧客及網民關注。



廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今早（22日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時承認，指「白腐乳唔係廖孖記所造，係事實難」，又提到早在30年前因為廠房未能滿足排污條例，在製作腐乳時會有副產品排出，因而「廖孖記過唔到做腐乳個關」。他指供應白腐乳的內地廠房，也是香港人所開設。



可能睇唔明發酵程序，你點會諗到腐乳汁要養，汁又要養，腐乳都要養，佢哋（食安中心）唔明。 廖孖記第四代傳人廖晃業

製腐乳會排出濃酸水 未能在港製造 指成品仍是香港出產

被問及網民質疑廖孖記腐乳是否香港製造，第四代傳人廖晃業（Jay）今早（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中承認「白腐乳唔係廖孖記所造，係事實」，他提到廖孖記早在30年前在生產生腐乳時已遇問題，因應「時代不斷進步」，在排污條例下，腐乳不同生產豆腐，在生產時會有副產品濃酸水排出，無法淨化為清水，故製造腐乳的步驟未能在港進行。

他被問及如自身是消費者會否感落差，他表示「可能會有落差」，惟他仍認為廖孖記腐乳是香港製造，在食安心的文件亦見是指在香港出產。

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否認只將玫瑰露加入白腐乳 指後期生產涉及發酵過程

廖晃業表示，因廖孖記「前期做唔到，做後期步驟」，其着重做後期步驟，這步驟都在香港發生，包括養腐乳及養汁，而在後期生產中亦涉及發酵過程，對於網民指廖孖記只加入玫瑰露，他澄清「唔係你諗咁簡單」，如只將玫瑰露加入白腐乳，無方法調製，只加新食材進內，隨即進食會有機會肚痛，蠟樣芽孢桿菌會超標，指腐乳「唔係死嘢係生嘢，有生命」。

他又指，「調味精良，精心監制」是爺爺留下來的標語，並不是刻意避開香港製造的說法。

家人對食安中心指只是重新裝瓶反應大 情緒受影響

問到食安指其生產廠環境有問題，他指食環定期會來檢測，每次會就對方指出的情況，廖孖記也非常配合，並立即作改善，估計或因對方發新聞稿時間太短，未能提及。

問到食安中心上周四所提廖孖記只是重新裝瓶，未仔細談後期工序，指事情可簡單解決，但家人反應大，其情緒也受影響。他表示食安人員不了解工序，「可能睇唔明發酵程序，你點會諗到腐乳汁要養，汁又要養，腐乳都要養，佢地唔明。」

解釋稀釋玫瑰露酒直接放入腐乳 要先經處理

被指稀釋玫瑰露酒在室溫保存三日，廖晃業指玫瑰露酒有桶保存，雖然不是「養」的過程，三至四日用完便會換一些新鮮的，又重申製作過程不能將酒直接放入腐乳，所以要先經處理，並做腐乳一直是這樣做。