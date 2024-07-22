巴黎奧運｜羽毛球隊坐無冷氣巴　熱到赤膊　謝影雪：同焗爐無分別

巴黎奧運將於本周五（26日）正式揭幕，羽毛球港隊已率先抵達，惟大會安排他們乘坐的穿梭巴士並無冷氣，其中港隊成員李卓耀在社交平台上載在車上熱得「打大赤肋」的影片，有「羽毛球一姐」之稱的港隊成員謝影雪也上載相片，指該穿梭巴士與焗爐無分別。



港隊羽毛球隊總教練何一嗚接受傳媒訪問時時指，該穿梭巴士是剛好冷氣故障，「嗰架巴士嘅問題啫，即係嗰架巴士冷氣壞咗嘅問題啫。」又基於保安理由不能打開窗戶，加上穿梭巴士已經等待羽毛球隊多時，才會比較熱。



多名抵達奧運村的運動員都難以忍受無冷氣生活。（謝影雪ig截圖）

巴黎奧運揭幕在即，羽毛球港隊已率先抵達。惟他們剛到埗，便坐上由大會安排、無冷氣的穿梭巴士。港隊成員李卓耀在社交平台上發布影片，指「真係太環保，咁啱去球場嘅巴士都無冷氣」，在影片中，更見他熱得把上衣脫掉、「打大赤肋」，且汗流浹背。

有「羽毛球一姐」之稱的港隊成員謝影雪也在社交平台發布限時動態，同樣見到其隊員在車上熱到赤膊，她在另一限時動態更指該穿梭巴士與焗爐無分別。

巴黎奧運選手村為環保，原定計劃不裝冷氣。（路透社）

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今屆巴黎奧運以綠色環保為主要概念，連奧運村也不一定有冷氣，但這輛無冷氣的穿梭巴士似乎與環保無關。港隊羽毛球隊總教練何一嗚接受傳媒訪問時曾解釋，該穿梭巴士是剛好冷氣故障，「嗰架巴士嘅問題啫，即係嗰架巴士冷氣壞咗嘅問題啫。」基於保安理由不能打開窗戶，加上穿梭巴士已經等待羽毛球隊多時，才會比較熱。

港隊羽毛球總教練何一鳴。（資料圖片／余俊亮攝）

港府早前曾承諾會運送45部冷氣機到選手村供運動員享用，務求令他們令在舒適的環境下備戰。據港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜本月21日在電台節目上所講，預計明日（23日）所有流動冷氣機會安放於運動員房間。

何一鳴則提到，大會暫時在房間內放置了一部冷風機，暫未知晚上是否夠用。