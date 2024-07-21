巴黎奧運｜15歲滑板小將未能代表香港出戰　揭「入會」制度漏人才

巴黎奧運尚餘5日便正式揭幕，不過今日（21日）有報道指，曾獲亞洲賽事總冠軍殊榮的滑板小將、15歲的顧嘉洹未獲資格代表香港出戰奧運。港協暨奧委會就指知悉事件，又說參與國際賽事要經地區總會推薦，而顧嘉洹並非總會會員。



港協暨奧委會同意所有總會需公開、公平招攬運動員，副會長霍啟剛表示，大部分總會已按照公平公開規矩進行遴選工作，當然有些有進步空間。



15歲的顧嘉洹，上年9月曾奪滑板賽事「亞洲X-Game大賽」的總冠軍。（中國香港滑板聯合總會圖片）

顧嘉洹曾入滾軸運動及滑板總會 轉其他屬會後失資格

15歲的顧嘉洹，上年9月曾奪滑板賽事「亞洲X-Game大賽」的總冠軍，也是首位香港運動員在國際代表性滑板賽事中奪金；他也曾在國內青少年賽奪金。惟據無綫新聞報道，現時在南京與國家隊代表一同受訓的顧嘉洹，因並非港協暨奧委會轄下滾軸運動及滑板總會會員，今屆無法代表香港出賽。

報道又提到，顧嘉洹曾於2021年加入總會，惟其後轉至中國香港滑板聯合總會。

15歲的顧嘉洹已奪得多個獎項，今年5月亦回港參與港運會比賽，取得男子青年組比賽冠軍。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港滑板聯合總會：沒選拔條文或章程細節

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍指，滾軸運動及滑板總會沒有條文或章程選拔細節，包括需多少分、名次才能加入港隊，令顧嘉洹白等一年。他表示，國家有條文讓他成為中國一級運動員，惟未獲香港總會承認，更指香港原可有出戰奧運的滑板選手，但最終因會籍問題不能代表香港。

顧嘉洹於今年5月舉行的全國青少年滑板賽（天津站）曾奪金。（中國香港滑板聯合總會圖片）

港協暨奧委會：知悉事件惟國際賽需總會推薦

港協暨奧委會則回應指，知悉事件，但強調參與國際賽事要經地區總會推薦，不過就同意所有總會宜公開、公平招攬運動員。港協暨奧委會副會長霍啟剛稱，大部分總會已按公平公開規矩遴選運動員，但承認部分總會有進步空間。

霍啟剛又指，原定去年底公布的「總會機構管治指引」，會延至9月底公布。