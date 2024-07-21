巴黎奧運｜奧運村無冷氣　港協憂睡眠質素礙表現　為港隊購冷氣機

巴黎奧運即將揭幕，歐洲天氣近日炎熱，惟奧運村房間基於環保不提供冷氣。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜今早（21日）在電台節目指，運動員休息絕對影響他們出戰狀態，所以一聽到部份房間無冷氣，已開始想方法應對，最終在中聯辦協助下，透過歐洲代理購入流動冷氣機，從歐盟國家清關運到巴黎，預料本月23日全部放置在運動員房間。



港協暨奧委會副會長霍啟剛在同一節目也寄語運動員放心比賽，並表示對運動員今次出戰奧運有信心，他也呼籲市民支持運動員，期望大家不只著眼決賽，更要留意過程，「運動員感覺到受重視，有全城市民支持，有無形鼓勵，可能就喺搶分一刻成與敗嘅差別。」



巴黎奧運選手村為環保，原定計劃不裝冷氣。（路透社）

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港協暨奧委會副會長霍啟剛在本台節目指，今屆巴黎奧運，香港代表團有78人，包括35名運動員，當中有20人是首次出戰奧運，直言「有得去已經係非常重要創舉」。

他也表示對運動員今次出戰奧運有信心，呼籲市民支持運動員出戰奧運，期望大眾不只著眼決賽，更要留意過程，「運動員感覺到受重視，有全城市民支持，有無形鼓勵，可能就喺搶分一刻成與敗嘅差別。」

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜指，在中聯辦的協助下，透過歐洲代理購入流動冷氣機，從歐盟國家清關運到巴黎，預料本月23日，港運動員的房間都有流動冷氣機。（資料圖片/張浩維攝）

趕及開幕前每間房裝冷氣機

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜則提到，代表團的「先頭部隊」10日前已出發，已在奧運村開始統籌工作，他說希望盡力配合運動員需要，務求讓他們無後顧之憂地比賽，集中發揮、享受過程。

除了有團隊照顧運動員的心理狀態，楊祖賜說也非常關注運動員休息的地方，為免睡眠問題影響他們的表現，當一聽到今屆巴黎奧運，奧運村有部份房間無冷氣，他便隨即想方法解決。

他說，由於場地所限，未必能安裝冷氣機，所以要考慮流動冷風機或冷氣機，然而，在香港或內地購買，要清關運到巴黎，時間上卻難以控制，最後在中聯辦的協助下，透過歐洲代理購入流動冷氣機，從歐盟國家清關運到巴黎。他預料，本月23日，這些流動冷氣機基本上會全部放置在運動員的房間。

霍啟剛則說，對於奧運村部份房間無冷氣感奇怪，不解當中怎樣做到公平分配，質疑會衍生不公平的情況出現，「無（冷氣）嘅（運動員）輸咗，又可以講？」不過，他說無法改別他人做事方式，只能盡力確保運動員有最佳保障，並以最佳狀態出戰。

霍啟剛則說，對於奧運村部份房間無冷氣感奇怪，不解當中怎樣做到公平分配，質疑會衍生不公平的情況出現。（資料圖片/夏家朗攝）

強調會核對國旗區旗國歌事宜

提到過去一些國際賽事，曾有播錯國歌的情況出現，楊祖賜指，代表團會按指引辦事，會帶同國旗、區旗及國歌出發，每到一個場地也會將跟當地的人員作核對，強調會關注細節、做得仔細。

霍啟剛也指，相信在奧運這類大型國際賽事，不會有同類出錯的事發生，續指代表團團長與當地人員檢查國旗、區旗及國歌後，會簽字作實。他又提到，之前一些失誤與其他國際組織流程失誤有關，所以要主動與對方檢查。

他又說，有不少熱情的觀眾或會攜同國旗、區旗到場，但當中有可能會出現錯版，也會特意提醒運動員不要取用觀眾帶入場的旗幟，宜用回經團隊審核過的旗幟，「會再三確定，唔會係觀眾面前有誤。」