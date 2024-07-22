易通行服務商推一周年抽獎　登記信用卡自動增值即可抽獎

政府「易通行」 隧道費服務商快易通有限公司今日（22日）宣佈，即日起至9月21日，舉行易通行一周年大抽獎，以鼓勵駕駛人士使用「易通行」指定儲值戶口繳隧道費。



快易通指，由即日起至9月21日或之前，用戶設立「易通行」指定儲值戶口，並以信用卡作自動增值；或登記快易通「簡易登記易通行服務」，使用該戶口繳交一次「易通行」隧道費用戶，即可參加抽獎，並有機會贏取獎品。



大獎為價值25.8萬元的比亞迪BYD ATTO 3大電版；二獎則為工銀亞洲ICBC信用卡價值1萬元免找數簽賬額，名額為10位；三獎則設100名，各獲24吋時尚行李箱，每個價值980元。

抽獎結果將於10月1日於「易通行」抽獎網頁公布及於10月2日的《頭條日報》及《英文虎報》刊登。

易通行網站已上載抽獎方法。（易通行網站）

易通行現時已於全港多條政府隧道實施。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸署上周四（18）曾宣布，今日起簡化「易通行」不停車繳費下的信用卡自動繳費及相關的通知安排，合併處理信用卡自動繳費用戶在同一天應繳隧道費，即若用戶同一天有多於一次「易通行」隧道費交易，由目前每次交易結算一次，簡化在翌日一次過向有關用戶收取合計費用，避免一日多次經過收費隧道時會有多次交易，也減少因此發出多個通知對使用者造成的滋擾。