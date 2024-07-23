觀塘線暫停｜7.28四站停列車料太子站非常繁忙　觀塘線5分鐘一班

為配合隧道大型基建設施更新，觀塘線列車服務將於周日（28日）作出調整。當日，觀塘線只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段；而觀塘線來往太子至何文田站的列車服務會暫停，而太子站當日是荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。港鐵指指，當日觀塘線的班次將為5分鐘一班；荃灣線為3分半鐘一班；屯馬線為5分半鐘一班。



港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲稱，預計當日太子站非常繁忙，呼籲乘客出門前先用MTR Mobile規劃路線，並會為往來油麻地、何文田及黃埔區的乘客提供免費乘搭8號及30X號巴士線。



7月28日港鐵觀塘線來往太子至何文田站的列車服務會暫停。（梁鵬威攝）

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呼籲乘客留意轉線安排 用MTR Mobile規劃路線

李婉玲表示，雖觀塘線有服務調整，但旺角和油麻地站仍有荃灣線列車服務，乘客需特別留意轉線及月台乘車安排，會與平時有所不同，又指：「預計當日乘客等候列車、升降機及扶手電梯的時間會較長，乘客盡量避免途經太子站。至於過海的乘客，則可使用東鐵線、將軍澳線及東涌線過海。」

她呼籲乘客本周日出門前，先用 MTR Mobile 或港鐵網站的「行程指南」功能搜尋及規劃路線。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲稱，預計當日太子站非常繁忙，呼籲乘客出門前先用MTR Mobile規劃路線。（梁鵬威攝）

提供免費巴士線8號及30X號行走油麻地、何文田及黃埔區

另外，港鐵與九巴合作為往來油麻地、何文田及黃埔區的乘客提供免費乘搭8號及30X號巴士線，並加密班次至全日大部分時間約10分鐘一班車。

李婉玲又指，車站會實施人流管理措施，並將動員1000名港鐵職員及承辦商人員在相關車站及巴士站協助乘客，並請前往荃灣線旺角/油麻地/中環方向的乘客，留意紅色大型指示牌；前往觀塘線調景嶺方向的乘客，留意綠色大型指示牌。

7月28日港鐵觀塘線來往太子至何文田站的列車服務會暫停。（梁鵬威攝）

李婉玲指預計在完成工程後，觀塘線可於翌日（29日）頭班車開始恢復正常服務。被問及會否出現無法及時於翌日恢復服務的情況，她稱，工程團隊有詳盡計劃，港鐵會不斷更新工程進度及最新的行車安排。並指今年內，東涌線亦將有類似的列車服務調整，會儘快公布詳情。