經紀涉姦女友人　事主留宿第二夜遭強姦失處子身　被告著她別介懷

地產經紀容許一名女性朋友在其家暫住期間，涉嫌把女方強姦，他否認指控，案件今(23日)在高等法院開審。主控官在開案陳詞指，女事主25歲，因與家人吵架想搬離住所，預訂的青年宿舍又未能入住，遂要求到被告家暫住。惟她首晚留宿，被告已吻她及向她說挑逗的話，她曾把被告推開，但她在第二晚留宿時遭被告強姦，更因而失去其處子之身。女事主痛哭後睡著，醒來仍見被告在身旁，並叫她不要介懷。事主離開被告住所後，向風雨蘭求助及報警。



被告張亮星，32歲，地產經紀，被控於2022年8月27日，在葵芳邨葵正樓某單位強姦X(案發時25歲）。

被告張亮星否認一項強姦罪，案件在高等法院開審。

相識後只透過社交媒體聯絡

控方在開案陳詞指，事主X和被告案發前數年在一個創業家舉辦的課程認識。兩人交換電話號碼後，透過WhatsApp和Instagram聯絡，但沒有見面。控方指，兩人只是普通朋友，不太熟絡。

X問被告可否到其家暫住

2022年8月，X和家人爭吵，她打算搬走，並預訂了青年旅舍，惟旅舍要至同月28日才可入住。她遂問被告可否到其住所暫住，被告同意，她於同月26日晚到被告於葵芳邨的住所。

首夜被告曾吻X及說挑逗話

X當晚上在被告家玩平板電腦時，被告突從後攬她，X即把被告推開。其後X在客廳的床睡覺，期間感到有人靠近床邊，她睜眼開發現被告吻她，又向她說出挑逗的說話，X再拒絕。

翌晚留宿遭強姦

翌日早上，X返回自己的家所收拾個人物品，晚上再到被告住所。被告當晚把X強姦，期間X曾大叫和表示痛楚，並推開被告，被告仍然繼續，並奪去X的處子之身，及在X的體外射精。

X事後洗澡突痛哭

X當時不知所措，又擔心無處容身，遂繼續留在被告的住所，但在洗澡期間痛哭。她因曾服藥，開始失去意識，在住所睡著。X翌日醒來發現被告在其身旁，她再哭泣並責罵被告，被告著她不要介懷，並繼續睡覺。X稍後離開被告住所，向風雨蘭求助及報警，被告被捕後承認曾經和X性交。警方檢驗X的衣物，在她的胸圍發現被告的精液。

案件明續。

案件編號：HCCC191/2023