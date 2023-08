保險經紀涉姦女傭　被問會否擔心被妻發現　被告：一定著得切條褲

已婚保險從業員涉強姦印傭案今(31日)在高等法院續審,被告繼續自辯,並接受控方盤問。控方質疑女傭主動提出性交易的說法,並指兩次事件中,被告妻都在家,如兩人在X的床上性交,她的房沒有門,被告妻子突然出現便會發現。被告強調和女傭的交易是明買明賣,又形容是:「靜雞雞咁進行。」且妻要上樓梯才到X房,若妻突然上樓,他會聽到,並說:「一定著得切(條)褲。」。



被告周家瑋,45歲,保險從業員。他否認於2021年7月28日企圖強姦X,以及於同年8月10日強㚣X。X案發時40歲。

被告周家瑋否認強姦及企圖強姦40歲女印傭,在高等法院受審。(資料圖片)

首次交易未談妥妻子便出現

被告自辯時指首次事件,即涉嫌企圖強姦事物件中,是X主動問他:「先生, do you want me?」又提出和被告性交易,惟兩人未傾妥,被告妻子突然出現,原本在撫摸X的被告也立即停手。

擁抱X沒有愛情但有性慾的感覺

控方質疑被告說法,指X在此事件前未有引誘被告,但突然向被告稱:「先生,do you want me?」問被告是否感到奇怪。被告稱是。控方續問,為何被告不拒絕對方,反而擁抱X,被告形容X「醒」,在他飲酒後作出引誘,又指他擁抱X時,沒有愛情的感情,並形容說:「係性慾嘅感覺。」

妻子出現驚到縮

被告又指,其妻子出現時:「即刻驚到縮囉。」被問及「縮」的意思時,是否指陽具不再勃起,他稱是,並形容是:「變番細」。

指被告曾說so tasty

控方指被告的版本是謊話連篇,指被告當時是企圖強姦X,他以自己生日為由向X索吻,遭拒後仍強吻對方。被告又指插X的下體,然後把手放指放入口中,稱:「So tasty.」他繼而嘗試與X性交,但未有勃起而不果。被告否認,並稱當天不是他的生日。

就第二次事件,被告供稱2021年8月9日,X表示同意500元和被告進行性交易。被告於是翌日凌晨,到X的床進行性交易,期間用電話偷偷錄音。

會與X靜雞雞地進行

控方質疑,當時被告的妻子、子女和一名朋友在單位,X竟和被告討論性交易,被告回應:「咁咪係囉,更加唔會㨂呢個日子強姦。」他強調和X的交易明買明賣,又說:「大家靜雞雞咁進行。」

交易時雙方只脫褲

控方繼而質疑,X的床沒有門,被告妻子若突上樓梯便會發現事件。被告指,和X性交易時,雙方只是脫去褲子,若妻子上樓,他會聽得到,並說:「一定著得切(條)褲。」

為保護自己而偷偷錄音

他又指,在首次事件後翌日,和X再有親密行為,但對方突然表示:「No, no.」他因此停手,但感到奇怪。被告和X性交易時,便偷偷錄音,以保護自己。被問及錄音如何保護自己,他回應指可錄到事件發生經過,不會事後「口同鼻拗」。

曾與前女友拍性愛片和錄音

他又透露,曾和以往的女友拍過性愛片段和錄音,但未試過偷拍和偷錄。控方指錄音中的聲音並非X,被告不同意,被告又再次否認曾強姦X。

案件編號:HCCC35/2023