保險經紀涉姦女傭　被問會否擔心被妻發現　被告：一定著得切條褲

已婚保險從業員涉強姦印傭案今（31日）在高等法院續審，被告繼續自辯，並接受控方盤問。控方質疑女傭主動提出性交易的說法，並指兩次事件中，被告妻都在家，如兩人在X的床上性交，她的房沒有門，被告妻子突然出現便會發現。被告強調和女傭的交易是明買明賣，又形容是：「靜雞雞咁進行。」且妻要上樓梯才到X房，若妻突然上樓，他會聽到，並說：「一定著得切(條)褲。」。



被告周家瑋，45歲，保險從業員。他否認於2021年7月28日企圖強姦X，以及於同年8月10日強㚣X。X案發時40歲。

被告周家瑋否認強姦及企圖強姦40歲女印傭，在高等法院受審。（資料圖片）

首次交易未談妥妻子便出現

被告自辯時指首次事件，即涉嫌企圖強姦事物件中，是X主動問他：「先生, do you want me?」又提出和被告性交易，惟兩人未傾妥，被告妻子突然出現，原本在撫摸X的被告也立即停手。

擁抱X沒有愛情但有性慾的感覺

控方質疑被告說法，指X在此事件前未有引誘被告，但突然向被告稱：「先生,do you want me?」問被告是否感到奇怪。被告稱是。控方續問，為何被告不拒絕對方，反而擁抱X，被告形容X「醒」，在他飲酒後作出引誘，又指他擁抱X時，沒有愛情的感情，並形容說：「係性慾嘅感覺。」

妻子出現驚到縮

被告又指，其妻子出現時：「即刻驚到縮囉。」被問及「縮」的意思時，是否指陽具不再勃起，他稱是，並形容是：「變番細」。

指被告曾說so tasty

控方指被告的版本是謊話連篇，指被告當時是企圖強姦X，他以自己生日為由向X索吻，遭拒後仍強吻對方。被告又指插X的下體，然後把手放指放入口中，稱：「So tasty.」他繼而嘗試與X性交，但未有勃起而不果。被告否認，並稱當天不是他的生日。

就第二次事件，被告供稱2021年8月9日，X表示同意500元和被告進行性交易。被告於是翌日凌晨，到X的床進行性交易，期間用電話偷偷錄音。

會與X靜雞雞地進行

控方質疑，當時被告的妻子、子女和一名朋友在單位，X竟和被告討論性交易，被告回應：「咁咪係囉，更加唔會㨂呢個日子強姦。」他強調和X的交易明買明賣，又說：「大家靜雞雞咁進行。」

交易時雙方只脫褲

控方繼而質疑，X的床沒有門，被告妻子若突上樓梯便會發現事件。被告指，和X性交易時，雙方只是脫去褲子，若妻子上樓，他會聽得到，並說：「一定著得切(條)褲。」

為保護自己而偷偷錄音

他又指，在首次事件後翌日，和X再有親密行為，但對方突然表示：「No, no.」他因此停手，但感到奇怪。被告和X性交易時，便偷偷錄音，以保護自己。被問及錄音如何保護自己，他回應指可錄到事件發生經過，不會事後「口同鼻拗」。

曾與前女友拍性愛片和錄音

他又透露，曾和以往的女友拍過性愛片段和錄音，但未試過偷拍和偷錄。控方指錄音中的聲音並非X，被告不同意，被告又再次否認曾強姦X。

案件編號：HCCC35/2023