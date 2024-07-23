香港基督徒學會將解散　稱社會環境下未能自由履行使命　7.31停運

曾為支聯會成員團體的香港基督徒學會今日（23日）在社交平台專頁撰文稱，礙於當下社會環境，學會的實踐模式並未能自由地履行其使命，故決定撤消註冊，學會在各社交平台的專頁、網頁會7月31日之後停止運作。



香港基督徒學會今日（23日）在社交平台專頁撰文稱，礙於當下社會環境，學會的實踐模式並未能自由地履行她的使命，故決定撤消註冊，學會在各社交平台的專頁、網頁會7月31日之後停止運作。（社交平台FB截圖）

曾為支聯會成員團體的香港基督徒學會今日（23日）在社交平台專頁撰文稱，學會一直關注培育信徒與推動教會建立具社會意識和社會責任的信仰實踐，但礙於當下社會環境，學會的實踐模式並未能自由地履行她的使命，故決定撤消註冊。學會在各社交平台的專頁、網頁會7月31日之後停止運作。

香港基督徒學會網站。（網上截圖）

曾任另一已解散支聯會成員團體教協總幹事、民陣前副召集人的沈偉男也在社交平台撰文提及此消息，他提到，學會通過解散，意味著其工作和服務過的機構近全面被消失，雖然並非沒有心理準備，但仍感到相當難受。

他又指，學會多年來的工作十分低調，但在公民社會卻有著重要的貢獻，不少會議、講座和工作坊都在學會舉辦。他在文中感謝會議、講座和工作坊，都在這裡舉辦給予他機會，自由地參與公民社會，學習做組織者，協調不同團體，也立體地了解香港的公民社會。

學會在2019年將辦公室賣予支聯會作六四紀念館，沈偉男也提到此事，他提到自己首次到訪是2021年的秋天，但那次也是他最後一次到訪。