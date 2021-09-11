教協解散｜最大工會48年歷史劃句號　與教局微妙互動　終被指毒瘤

香港教育專業人員協會（教協）會正式透過特別會員代表大會，通過解散議案。教協會長馮偉華形容可惜及難過，寄語會員守好崗位，盼日後有新團體為教師捍衛權益。有與會員代表離開時與教協人員擁抱道別。

教協是香港最大的教育工會，會員人數多達9.5萬人，涵蓋大中小學、幼稚園及特殊教育界別，近半世紀為教師爭取權益，在香港教育歷史中有重要地位，曾助推教改，力抗小學縮班殺校，倡推小班教學。同時曾發動大型示威，「推」評論教師自殺失言的羅范椒芬「落台」，2012年反國教風波亦是推手之一，迫使港府擱置國教科課程指引。

至2019年港府擬修訂逃犯條例引起風波，教協強烈譴責港府漠視民意，呼籲教師上街捍衛人身自由，教協與港府雙方關係急轉直下。至2021年7月被內地官媒評擊為「毒瘤」，香港教育局翌日即「斷交」宣布終止合作關係。



▼教協9月11日特別會員大會 通過解散決定▼



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教協始於1973年爭取文憑教師增加薪酬的運動，當時港英政府宣布削減文憑教師入職薪金，將教師薪級與公務員脫鈎，引起全港教師怒吼。在教師錢世年召集下，十多個教育團體組成「香港教育團體聯合秘書處」，司徒華接棒號召教師遊行，升級至全港教師大罷課，最終港英政府放棄降低文憑教師起薪點，並升級教師頂薪點，教協亦正式註冊為職工會，司徒華擔任創會會長。而1977年寶血會金禧中學管理混亂一事，教協積極向政府提管理建議、發動民眾大會，最終政府接納改組學校，教協在教育界地位備受認可。

教協每年更新一次會籍，至解散前有高達95,000名教育專業同工會員，涵蓋官立、津貼、私校老師、行政人員及校長等教育工作者，是本港教育界重要代表組織，亦是香港最大的教育工會，業界地位毋庸置疑。

教協按《職工會條例》註冊工會，協助會員跟進權益個案，但其定位除了教師工會、教育專業團體，亦是社會團體，即不但為教師爭取合理權益、矢志推動教育改革，亦會為社會時事發聲，希望促進社會的民主、公義和進步。

教協會長馮偉華2018年曾撰文，形容教協身兼教師工會、專業團體及民間組織三重角色，「必須與政府互動，既要組織抗爭、施壓，也要遊說、協商，也會善用體制，爭取改變。」

已故的司徒華是教協創會會長。（網上圖片）

董建華及曾蔭權任特首時期 與港府關係良好

回顧多年來，教協與政府的互動關係頗為「微妙」，由英治時期文憑教師薪酬運動成立，至回歸後與歷屆特區政府「交手」，進行抗爭及談判協商。馮偉華回顧香港回歸以來，教協與歷屆政府的關係時，曾形容在董建華及曾蔭權執政時「與政府和教育局保持互動，亦有釋出善意，維持良好關係。」例如教協曾反對教師語文基準試，斥教改為教師製造壓力、力抗小學縮班殺校、表明反對廿三條立法，但仍會應邀與董建華會面。

董建華年代，教協雖力抗小學縮班殺校、反對廿三條立法，但仍會應邀與董建華會面。（資料圖片／張浩維攝）

2003年，時任教育統籌局局長李國章出席教協30周年活動，更形容教協是「政府推動教育改革的重要夥伴」，期望雙方未來繼續加強合作，為香港教育努力。時任教育統籌局常任秘書長羅范椒芬在2006年初評論教師自殺失言，教協發起逾萬名教師遊行，要求羅范落台，結果同年10月，她被任命為廉政專員，失掌管教育政策之權。

至梁振英上任，吳克儉接任局長當年（2012）已爆發反國教風波，數以萬計市民上街遊行，最終政府擱置課程指引。

林鄭3年前出席教協45周年酒會 一度被視為破冰

現任特首林鄭月娥，甫上任即公布50億元教育經常性撥款大計，迅速落實首筆36億元教育開支，教協爭取的改善班師比、教師學位化等亦得以落實。而林鄭2018年出席教協45周年酒會任主禮嘉賓，一度被視為教協與政府「大和解」及「破冰」。

逃犯條例修訂 雙方關係急轉直下

但教協與港府關係，在2019年港府擬修訂逃犯條例後，急轉直下。教協公開強烈譴責港府漠視民意，一度呼籲教師上街身穿黑衣捍衛人身自由。至2021年7月底教協被內地官媒評擊為「毒瘤」，香港教育局翌日即宣布「斷交」，不再視教協為專業團體，亦不再承認教協的培訓課程。

雖然教協重申該會是促進教育專業發展和維護教師權益組織，沒有煽動學生示威，更公布今後聚焦教育專業和權益工作，強調一直主張和平理性、非暴力，關心國家民族發展，反對港獨；並退出職工盟及國際教育組織（Education International）、成立中國歷史文化工作組，籌備活動推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，培養學生的家國情懷。

教協9月11日召開特別會員代表大會，通過解散教協議案。（教協提供）

惟教協行動未能令關係「解凍」，8月10日召記者會宣布解散，8月28日開特別會員代表大會修會章，降解散門檻，同日教協旺角及銅鑼灣服務中心停止購物服務。教協9月11日再開會，通過解散決議，即程序上教協已正式解散，連紀念已故創會會長司徒華的「司徒華教育基金簡介」，因附屬於教協，故基金亦會停運。

教協會長馮偉華在特別會員大會後見記者，形容心情沉重，對教協解散及基金停運感可惜，但只能控制情緒做好解散後續工作。他寄語教育同工堅守崗位，繼續貢獻教育，「希望我哋嘅會員同其他教育工作者守護佢哋嘅崗位，亦期望日後有新團體能夠幫教師出頭，捍衛佢哋嘅權益、做好教育工作。」

▼教協8月10日舉行記者會宣布解散▼

