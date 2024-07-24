早前網上瘋傳一段一位網球天王的25分鐘演講，分享其網球生涯中所體會的三個道理。當然，這三個道理不單只適用於網球場上，這位天王的成就也不只限於網球場上。

「人們常說我的打法毫不費力，但事實是，我是很費勁地做到看來如此不費力。」這是20次大滿貫冠軍得主，退役網球天王費達拿，在美國常春藤達特茅斯學院獲頒榮譽博士學位，為畢業學生致辭時的第一個道理。「所謂毫不費力只是個迷思……這種感覺你們在學校應該見過不少，就像覺得同學們總是不費吹灰之力就能拿到『A』一樣。」闡明一代天王並不是單靠天賦取得成就，而是同樣需要透過辛勤努力、不斷練習，才能超越自己、超越對手。



撰文：醫院管理局學院院長孫天峯醫生



持續學習、放膽創新的精神對醫護人員來說是至關重要。而醫院管理局學院的成立，就是為了提供持續的專業培訓予員工，務求保持公立醫院高水準的服務。 （醫管局圖片）

「一分只是一分。」這是費達拿的第二個道理。作為網球史上最成功選手之一，他在職業生涯中參加過1,526場單打賽事，勝出的賽事幾乎達八成，但如果以每一球計算，拿到分數的只有54%。即是說，即便是世界最偉大的網球手之一，得分率也只是一半多少少。所以要學懂避免沉溺在剛剛錯過的一分，反而應該盡快全神投入下一分。也就是說，我們都會不斷遇到挫折和失敗，關鍵是如何以積極態度去面對，從中學習和成長，進而提升成功機會。

「生命比網球場大得多！」是他的第三個道理。即使還在世界前五的時候，他仍然覺得一個有回報的生命是多麼重要。這包括周遊列國、文化、友誼、尤其家庭，也包括他永遠不忘自己的根。他喜愛旅遊不是單純的作為遊客，而是希望能夠幫助到不同的人。受著他南非籍母親的影響，他成立了一個專門幫助非洲兒童接受教育的基金，迄今已有接近300萬名兒童受惠。

費達拿這個演講，充分表現出他處世的態度，令筆者想起出自《周易‧象傳》的傳世名句：「天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物」。網球場上川流不息、競爭激烈、不進則退，唯有不斷努力、奮進不怠；世界山廣水秀，人情萬種，見之不盡，同樣要沉實厚重，心懷大愛。

作為醫護人員，面對醫療發展一日千里，大眾對醫療服務的需求亦與日俱增，持續學習是不二法門。即使經常面對困難失敗，仍然要無懼挑戰，放膽創新，自強不息。然而，無論醫療如何發達，始終不能失去以人為本的溫度，要維持熱心助人、毋忘初心的意志，也要有謙卑包容、厚德載物的胸懷。

費達拿，絕不是毫不費力。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

