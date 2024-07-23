HK Express 取消航班｜颱風格美逼台灣　香港快運8航班取消一覽

受颱風格美影響，香港快運航空宣布，未來兩日（7月24及25日）共有兩班來往香港及沖繩的航班延誤，另有八班往來香港及台北的航班取消。快運宣佈特別票務安排，由即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額。乘客須於7月31日或之前完成更改機票，並須於原定出發期四星期內完成旅程。



受颱風格美影響，香港快運航空宣布，未來兩日（7月24及25日）共有兩班來往香港及沖繩的航班延誤，另有八班往來香港及台北的航班取消。（資料圖片/黃偉民攝）

香港快運航空宣布，隨著颱風格美逐漸迫近台灣及日本，部份於7月24及25日營運之航班將受到影響，包括兩班來往香港及沖繩的航班延誤，另有八班往來香港及台北的航班取消。

周三兩班往來香港至沖繩航班延誤

延誤之航班：

UO820／香港至沖繩／原訂7.24 07:00出發，延至7月24日 15:30出發

UO821／沖繩至香港／原訂7.24 11:30出發，延至7月24日 20:00出發



8航班取消全涉香港來往台北

取消航班全屬往返香港及台北的航班：

香港至台北航班

UO112／原訂7.24 12:35出發

UO114／原訂7.24 14:50出發

UO116／原訂7.24 18:40出發

UO110／原訂7.25 10:55出發



台北至香港航班

UO113／原訂7.24 15:20出發

UO115／原訂7.24 17:45出發

UO117／原訂7.24 21:30出發

UO111／原訂7.25 13:40出發



受颱風格美影響，香港快運航空宣布，未來兩日（7月24及25日）共有兩班來往香港及沖繩的航班延誤，另有八班往來香港及台北的航班取消。(香港快運圖片）

即時起可更改機票

香港快運指已透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客。因應航班調動，快運也宣布佈特別票務安排，由即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額。惟豁免只適用於上所列航班及首次更改的費用，並須受機位供應限制。

其中前往或離開台北的乘客，可免費更改航點至台中（RMQ）或高雄（KHH）。快運會豁免相關的手續費及票價差額。更改須受機位供應限制。

乘客也可就未出發之行程申請全數退款，快運會豁免相關手續費。退款金額包括票價、附加服務（如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和U-First服務）、燃油附加費及機場稅。但需要留意，乘客須於7月31日或之前完成更改機票，並須於原定出發期四星期內完成旅程。