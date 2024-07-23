書展｜99萬人次入場　人均消費升4.6%　《九龍城寨》影視刺激銷量

一連七日的書展於今日（23日）下午5時結束，貿易發展局公布整個書展七日展期有99萬人次入場，人均消費達912港元，按年略升4.6%。多個書商表示人流較往年少了一至兩成，銷量較往年有多有少。但創造館負責人及《九龍城寨》原著余兒表示，因影視原因，人流量增加兩成，其中不乏內地顧客。



創造館負責人及《九龍城寨》原著余兒表示，書展開始首三日人流量及銷量比去年明顯增多，其他日子與去年相約，整體而言比去年增加兩成。兒童讀物及《九龍城寨》最為暢銷，他分析指，今年《九龍城寨之圍城》電影上映吸引了眾多讀者購買原著《九龍城寨》，從而刺激銷量，其中不乏內地顧客購買。



中華書局負責人文麗玲表示，人流量及銷量與上一年相約，惟初期夜晚人流量明顯比其他日子少。金庸、九龍城寨、老夫子、冰室、文學等範疇書籍較受歡迎。又指，「去年開始明顯多咗內地客人買書」，他們跟偏好限定版或典藏版書籍，例如老夫子親簽版不但受港人歡迎，內地讀者更是「慕名而來」。

中華書局負責人文麗玲表示，人流量及銷量與上一年相約，惟初期夜晚人流量明顯比其他日子少。（何倩瑜攝）

萬里機構出版有限公司負責人梁卓倫表示，今年書展人流比起往年少，特別是晚上時間，但因北上潮，北上旅遊書籍銷量仍可觀。比起往年，旅遊書銷量增加一成，但整體銷量低了一成。

中華書局的金庸、九龍城寨、老夫子、冰室、文學等範疇書籍較受歡迎。（陳麗娟攝）

樂思市場經理黃秀嫻表示，人流量較過往少12%至15%，但銷量仍然與往年持平；又稱，樂天補充練習一直受學生歡迎，書展首日是放榜日，當天已經有眾多高中生購買練習書。她分析可能是北上潮導致人流減少，亦向大會詢問是否宣傳不足。工作人員則表示：「往年買書隊龍好長，但今年短好多，而且唔覺其他同類型店舖出現隊龍。」