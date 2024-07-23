書展2024｜收爐日書商推10元專區　佛山客掃貨目標「塞爆行李篋」

「第34屆香港書展」今日（23日）收爐，早上陸續有市民趕到灣仔會展，趁下午5時關門前作最後衝刺，購買折扣書籍，部份書商推出促銷優惠，甚至以10元1本的清貨價出售；亦有不少人帶同行李篋到場掃貨，有內地旅客特意從佛山來港一天，攜同行李篋準備在書展「掃貨」，目標是「塞爆行李篋」。



「第34屆香港書展」今日（23日）收爐，陸續有市民趕在下午5時關門前作最後衝刺。（盧翊銘攝）

「第34屆香港書展」今日（23日）收爐，今早仍陸續有市民趕在下午5時收爐前作最後衝刺。（盧翊銘攝）

今日是書展最後一日，不少書商開始推出促銷優惠，平均折扣約在六至七折，更有書商推出10元專區，不同種類的書籍包括設計、英文、健康等類型均以「跳樓價」出售；有專賣英文書的書商以10至20元不等的價格出售，吸引不少人駐足查看，亦有中文小說由50元「劈價」至20元一本。而在較熱門的暢銷英語系列書方面，有書商以套裝形式出售，平均每本只需約50元。

佛山客首次參加書展 目標「塞爆行李篋」

書展今早9時開放，陸陸續續有市民拖著行李篋進場「掃貨」，有內地旅客麥先生專程從佛山來港，他表示是首次參加書展，亦特意帶了行李篋來「掃貨」，稱今日目標是「塞爆行李篋」。麥先生稱，香港書展較內地吸引，「我覺得呢度氛圍比較好，有好多人都帶住一家大細拖住篋嚟買書」。書展來到最後一日，麥先生表示會留至5時結束才離開，他說：「我覺得呢度嘅折扣都幾吸引，主要想買嘅書係人民、社科類嘅書，因為香港嘅種類好似比較多，希望晏啲會再減價多啲」。

內地旅客麥先生專程從佛山來港，他首次參加書展、特意帶行李篋來「掃貨」，目標是「塞爆行李篋」。（陳麗娟攝）

家長帶同兒子狂掃20本英文書 同樣要「塞爆篋」

林女士帶同兒子到書展掃貨，她表示特意選擇最後一日來，因書展各個書商都會減價促銷，她亦帶了手提行李篋到場，「今日目標係塞爆呢個篋，啱啱買咗20本英文書，因為仔仔鍾意睇」，她兒子亦點頭同意。林女士指，書展有些書在外邊買不到，加上有折扣，今日亦會留至書展結束才離開。