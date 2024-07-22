「書迷」林鄭月娥單拖行書展　烹飪書成至愛｜政壇諸事町

前行政長官林鄭月娥今天（22日）參觀香港書展，在出版商陪同下逛了多個攤位，聽取介紹。作為「書展迷」的林鄭月娥，幾乎每年都行書展，曾透露婚後愛閱讀烹飪書。退任特首後，林鄭月娥去年逛書展，亦曾翻閱《飽住落磅輕鬆煮：健康瘦身餐》食譜書，以及國家主席習近平有關「注重家庭家教家風建設」的書，未知今年林鄭月娥喜愛哪一本書呢？



7月22日，前行政長官林鄭月娥（左三）參觀香港書展，與聯合出版集團董事長傅偉中（左二）、天地圖書董事長、全國政協委員吳靜怡（右三）合照。（Peter Yan相片）

林鄭月娥單拖逛書展 未見林兆波同行

林鄭月娥參觀天地圖書等攤位，相片所見，陪同的包括聯合出版集團董事長傅偉中、天地圖書董事長、全國政協委員吳靜怡，以及天地圖書董事兼總經理陳儉雯等，林鄭月娥與出版商負責人大合照。

7月22日，前行政長官林鄭月娥參觀香港書展。（kcy提供相片）

聯合出版集團是中資機構，作為本港出版業龍頭，旗下書店包括三聯書店、中華書局和商務印書館等，出版的圖書約佔香港每年中文圖書出版量的五分一。

去年7月23日，林鄭月娥亦有到書展，逗留半小時離開。（潘耀昇攝）

「書展迷」林鄭幾乎每年逛書展 婚後常閱烹飪書

林鄭月娥是「書展迷」，2017年到書展出席青協活動，透露以往每年偕同兒子到書展，認為有助鼓勵閱讀習慣。她說，自己少年時愛看「公仔書」，以及瓊瑤和亦舒的小說，婚後亦有一段時間經常閱讀烹飪書，認為內容相當實用。

去年7月23日，林鄭月娥被巧遇在書展。翻閱多本書籍。（潘耀昇攝）

去年7月23日，林鄭月娥到書展翻閱多本書籍，包括《飽住落磅輕鬆煮：健康瘦身餐》。（潘耀昇攝）

林鄭去年行書展 翻閱健康瘦身書、習近平著作

去年7月23日，記者亦巧遇林鄭月娥行書展，逗留半小時離開，期間翻閱多本書籍，包括《習近平關於注重家庭家教家風建設論述摘編》，以及減肥成功的藝人陳倩揚撰寫的健康書籍《飽住落磅輕鬆煮：健康瘦身餐》。

去年7月23日，林鄭月娥到書展翻閱多本書籍，包括《習近平關於注重家庭家教家風建設論述摘編》。（潘耀昇攝）

去年7月23日，有書商向林鄭月娥介紹內地著名博客靖海侯的書。（潘耀昇攝）

有書商向林鄭月娥介紹，內地著名博客靖海侯的書，靖海侯曾經撰文指香港出現「寧左勿右」現象。

五一偕林兆波拍拖 書展未見同行

林鄭月娥退任行政長官後生活多姿多采，五一勞動節加黃金周假期，林鄭月娥被拍到偕丈夫林兆波拍拖，在尖沙咀一間戲院外「篤手機」，逗留短時間後離開，今次逛書展未見林兆波同行。