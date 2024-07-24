何伯｜房署向何太發書面勸喻 避免曬衫滴水 正調查涉嫌濫用公屋
撰文：陶嘉心
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「何伯何太」事件備受市民關注，日前網上流傳短片，何太在屯門公屋大堂與保安員爭執，外界關注是否與調查涉嫌濫用公屋有關。房屋署表示，近日向涉事單位發出書面勸喻，提醒租戶避免曬晾衣物造成滴水滋擾，房屋署正調查涉嫌濫用公屋個案。
日前（22日）網上流傳短片，有人拍攝到何太在屯門公屋大堂與保安員爭執。何太其後在粉絲群否認收到房署收樓信：「係我樓上滴水屈係我，樓上滴水已經兩年多了，我一直都沒去投訴佢，我仔仔前天洗的衣服，前晚咁啱下大雨才可能出現滴水，我家只是一次都被壞人投訴了。我家有洗衣機洗衣服，係唔會出現滴水，只是樓上的沒洗衣機，用手洗的才會滴水。」
房屋署回覆查詢表示，近日曾向有關單位發出書面勸喻，提醒租戶避免曬晾衣物造成滴水滋擾。就涉嫌濫用公屋個案，房屋署表示，正積極進行調查工作。
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