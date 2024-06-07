今日必看8分鐘｜女子遭的士撞捲入車底｜羅淑佩證實何伯非公屋戶

香港仔女子遭的士撞捲入車底 多名巿民抬車救人

今日（7日）上午8時33分，香港仔水塘道香港仔賽馬會診療所對開發生交通意外。一名女途人先被客貨車撞倒，再遭一輛的士輾過，傷者捲入車底被困。現場多名巿民合力抬車，最後由消防員救出傷者，將她送往瑪麗醫院救治後，情況嚴重。當時情況危急，街坊稱多名巿民合力抬車：「想掹佢（傷者）出嚟，但唔成功。」多名診所醫護人員趕出來幫忙，其後消防員用工具唧起的士，終成功救出傷者。

黃大仙的士電單車互撼 受傷鐵騎女「成個人」倒臥的士車頭冚

黃大仙發生驚險車禍。今日（6日）傍晚約5時39分，一輛的士和一輛電單車駛至馬仔坑道和鳳舞街交界一迴旋處時相撞。鐵騎女司機受傷，幸神智清醒，被送往伊利沙伯醫院治理；警方正調查意外起因。現場圖片可見，涉事電單車倒地，碎片散落一地；鐵騎女整個人倒臥在的士車頭冚上，狀甚痛苦，其後坐回路邊接受治理；另有數名男子在旁了解；的士司機則一度坐於車內打電話。

北區醫院男子涉企圖搶槍兼襲警 多名警員合力制服 兩警受傷

北區醫院發生企圖搶槍及襲警案。今午（7日）3時53分，據報一名男子在北區醫院急症室內，突然企圖搶走一名警員的佩槍，幸警員及時制止；男子搶槍無果後，轉而襲擊警員，最終被多名警員合力制服。事件中，兩名警員受輕傷。消息稱，涉案35歲姓文男子精神有異，警方正調查事件，並檢走裝備腰帶調查。

旺角窩打老道3車串燒相撞 西九總區警員受傷送院

今日（7日）上午10時45分，旺角窩打老道25號廣華醫院對出位置，一輛私家車、一輛隸屬西九龍總部刑事調查隊的客貨車及另一輛客貨車相撞。事發時三車依次往油麻地方向行駛，懷疑最前的私家車突然收慢，而最後方的客貨車疑收掣不及，撞上前方的警車及令警車衝前，導致三車串燒相撞。事件中一名警員受輕傷，送往廣華醫院治理。

羅淑佩證實何伯非公屋戶 不應居何太單位內 會循內地資產調查

政府近年大力打擊濫用公屋，近期城中熱話「何伯何太」事件，外界質疑有人滿身名牌，懷疑內地有物業，亦獲派住公屋。房屋署署長羅淑佩今日（7日）在電台節目點名回應，她指在經過調查後，證實何伯並非公屋戶，而何太於不久前才成為公屋戶，對於有人行為「高調」，羅淑佩稱會與內地部門合作，調查內地資產，「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都覺得唔係好妥」。

世界盃外圍賽︱3球迷奏國歌時疑無站立及擰轉面 調查後獲准保釋

「2026 世界盃亞洲區外圍賽」第二輪，香港足球代表隊對伊朗賽事昨（6日）晚8時在香港大球場舉行，3名球迷在球賽前奏國歌時疑因沒有站立或擰轉面，涉嫌違反《國歌條例》被捕，所有被捕人士已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

的士禮貌運動｜大使銅鑼灣派單張籲待客以禮 的哥：有禮貌係基本

的士業界服務質素備受關注，的士業議會今日（6日）起展開「的士禮貌活動」，有禮貌大使今早在銅鑼灣時代廣場的士站外派發宣傳單張及小冊子，又協助遊客擺放行李至車尾箱等。

青衣長發邨單位陷火海 疑有冷氣機跌落街 大批居民疏散

青衣長發邨發生火警。今（6日）晚約7時23分，俊發樓一單位起火，驚動多人報警。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，晚上7時52分將火救熄；逾百居民自行疏散。網上圗片及影片可見，起火單位火勢猛烈，火舌噴出窗外，消防升起雲梯撲救；現場一帶煙霧彌漫；有居民表示冷氣機被燒至跌落街上。

西灣河2南亞漢遇警查反抗 警施胡椒噴霧制服 揭一人藏大麻

西灣河發生襲警及藏毒案。今日（7日）中午12時許，一名28歲印度籍男子及一名24歲巴基斯坦籍男子在筲箕灣道57-87號太安樓停車場遇警截查，惟二人拒絕合作。警員口頭警告不果，二人繼而反抗，警員遂出動警棍及胡椒噴霧將二人制服。兩名南亞漢涉嫌阻礙公職人員執行職務及拒捕被捕。

粉嶺聯安街地盤疑泥水濺中多人 一人眼受傷送院

今日（7日）上午9時51分，警方接報粉嶺聯安街天橋底有5名男女被不明液體濺中，救援人員到場，其中一人眼受傷送到北區醫院，警方正調查事件。現場為聯安街天橋底一個路政署地盤，據知今早地盤未有圍起綠色帆布，有泥漿水濺出，多名途人中招。

歐國盃｜警方預告加強打擊外圍波 賭仔家庭破碎「自覺過街老鼠」

歐洲國家盃將於本月16日揭幕，每逢有大型賽事，非法賭博活動也會有增加趨勢，警方預告會在歐國盃舉行期間，加大力度打擊非法賭博活動。警方指，非法賭博活動轉趨網上化，年輕人更容易接觸，有研究揭示平均首次下注的年紀僅8.1歲，有年輕人因欠債被外圍集團利用、強迫犯法。

深水埗按摩店比熊犬遭抱走終尋回 抱狗男以為流浪狗帶往寵物美容

深水埗汝州街一間按摩店飼養的兩個月大比熊犬「孖八」，前日（5日）走出街後被一名光頭男抱走，店方報警，並上載閉路電視片段到社交平台尋狗。事隔兩日，「孖八」終被尋回，狗主到長沙灣警署領回愛犬，並與警員合照。事主發帖感謝市民提供消息，稱現時「孖八」平安、健康；並指抱走「孖八」的男子稱以為牠是流浪狗，將牠帶往寵物美容。警方呼籲飼主小心看顧寵物；狗主亦表示會檢討及改善不足之處。