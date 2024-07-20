Microsoft死機｜HK Express周六24班機取消　涉福岡、首爾及台北

HK Express香港快運周五（19日）深夜公布，受全球微軟系統影響，服務供應商Navitaire的系統服務尚未恢復，原定周六（20日）的24班航班因此需要取消，呼籲航班已被取消的乘客無需前往機場，並按以下指示免費更改行程或安排退款。



被取消航班資訊如下：

受影響航班有12對共24班，涉及往返台北、台中、菲律賓克拉克、越南河內和峴港、首爾、福岡及曼谷（廊曼）航線。

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因應是次情況，香港快運宣佈特別票務安排：

•由即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額 。豁免只適用於首次更改。

•乘客亦可選擇全額退款未出發之行程，會豁免相關手續費。退款金額包括票價、附加服務（如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和U-First服務）、燃油附加費及機場稅。

•此項特別豁免適用於以上取消航班。乘客須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內四星期內完成旅程。

•若顧客透過第三方或旅行社訂票，請直接聯絡相關的代理安排更改。

快運建議旅客留意香港快運網站以及社交媒體的最新資訊，及定期留意電郵查看航班最新消息，並確保在管理「我的訂位服務」填上正確的聯絡方式。

快運提醒如航班未受影響，旅客需在航班出發前至少三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續；而身處機場的旅客，如需協助，可到香港快運於H行段的登機櫃位查詢或於航班資訊顯示屏留意最新狀況。