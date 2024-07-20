Microsoft死機｜HK Express台中及峴港4航班恢復營運　20班仍取消

HK Express香港快運今日（20日）清晨5時公布，服務供應商Navitaire昨日（19日）受全球微軟系統影響而故障的服務系統正逐步恢復正常服務，原定今天需停航的24班航班中，來往香港及台中和越南峴港的4班航班將恢復營運，不過時間由早上至下午初段，改為下午4時半至晚上；其他20班仍然取消。



多人正在香港快運櫃位排隊。（李家傑攝）

乘客了解航班最新資料。（李家傑攝）

《香港01》記者今日（20日）凌晨5時許抵達機場了解，可見有職員在香港快運櫃位對開設置鐵欄，確認乘客身份和資料後才會放行，職員亦列印和張貼航班最新資料，方便乘客了解。

職員列印和張貼航班最新資料，方便乘客了解。（李家傑攝）

香港快運取消航班資訊如下：

HK Express香港快運今日清晨5時公布資訊。（香港快運圖片)

4班台中及峴港航班改為下午至晚上服務

香港快運清晨公布，由香港往台中的UO172及由台中回港的UO173、以及由香港往峴港的UO552和由峴港返港的UO553航班，將會恢復營運；不過出發時間作出調整，由原定早上至下午初段，改為下午至晚上服務。

HK Express香港快運今日清晨5時公布資訊。（香港快運圖片)

呼籲取消航班乘客無需前往機場

其他20班仍然取消，包括另一對台中航班，以及台北、菲律賓克拉克、越南河內和峴港、首爾、福岡及曼谷（廊曼）往返航線。香港快運昨晚（19日）深夜呼籲航班已被取消的乘客無需前往機場，並按指示免費更改行程或安排退款。

香港快運提醒其他不受影響航班的旅客，可如常出發至機場。

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因應是次情況，香港快運宣佈特別票務安排：

•由即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額 。豁免只適用於首次更改。

•乘客亦可選擇全額退款未出發之行程，會豁免相關手續費。退款金額包括票價、附加服務（如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和U-First服務）、燃油附加費及機場稅。

•此項特別豁免適用於以上取消航班。乘客須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內四星期內完成旅程。

•若顧客透過第三方或旅行社訂票，請直接聯絡相關的代理安排更改。

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