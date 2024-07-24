廣華醫院病人等上病房亡　護士稱曾嗌咪　官問取餐器會否有助尋人

患肺積塵病的63歲男病人，2021年到廣華醫院門診覆診，醫生知道他曾經咳出血，於下午轉介他至急症室，惟等候上病房時，院方三度尋他不果，翌日清晨在大堂才發現他，而他最終去世。死因庭今（24日）就該病人的死因召開研訊。夜更護士稱，她晚上接更時，已知之前同事兩度找該病人不果，她晚上11時再廣播「嗌咪」，亦有工友再找，仍未有所獲。死因裁判官林希維稱，院方在找病人方面似有困難，若以科技協助，如食肆取餐器的裝置，可否有助找到病人，護士回答：「唔清楚。」又稱她需任職護士30年，但沒有想過這問題。



死者黎若忠妻子劉小平稱，當日因天氣寒冷，丈夫著她先回家休息，她約晚上8時許離開醫院，翌日清晨獲告知丈夫已死。(朱棨新攝)

死者黎若忠2021年2月26日覆診時因痰有血，同日轉到廣華醫院急症室等上病房。

黎2011年已患上肺積塵病

死者黎若忠的妻子劉小平作供，指黎曾任地盤工人，2011年確診患上肺積塵病，同年退休。黎每月要到廣華醫院門診覆診，2019年起每天需用氧氣機。事發前黎曾跌倒並入院。他出院後情況轉差，大部份時間入睡，其後他咳嗽時咳出有血的痰。

在急症室被歸類為第三類緊急病人

劉稱2021年2月26日下午，黎在肺積塵互助會的義工陪同下覆診。義工其後致電她稱黎需入院。劉在下午3時40分到達廣華醫院急症室，當時黎在病床，並已分流及歸類為第三類「緊急」病人。至4時半左右，劉陪同黎會見醫生，醫生表示會進行檢查。

醫生指有人曾嘗試致電劉但不果

由於等候良久都未能上病房，劉兩次向護士查問只獲告知叫黎繼續等。後來黎指天氣寒冷，著劉先行回家，她遂於晚上8時許離開。翌日清晨5時許 ，劉收到護士電話說：「你先生唔得啦。」並稱正替他進行急救。劉和兩名兒子即趕至醫院，惟他們到達時，黎已經去世。醫生其後告知曾尋找黎不果，致電劉亦未有找上。

夜間護士范敏稱她接手時死者黎若忠因多次尋找不獲，已被列為「結案」，但她仍有再嗌咪，及叫工友再找黎。(朱棨新攝)

死因裁判官林希維聞護士尋病人有困難，提出食肆取餐器(圖)會否有助尋人。（資料圖片）

夜更護士稱有再嗌咪找黎

廣華醫院急症室護士范敏賢供稱，他在當晚11時45分開始當值，她知上更同事曾為替黎抽血及檢查生命表徵等，當晚10時30分和11時20分，兩次尋找黎，包括「嗌咪」和著工友尋找，亦有致電黎，但未能找到他。范遂於11時50分再「嗌咪」和著工友再找黎，都未有所獲。她遂於排版簽名，記錄未能找黎，然後繼續處理其他工作。據她所知，院方最終在醫院大堂發現黎。

接手黎的排版時黎已結案

范又指，若病人已進行分流和見醫生，之後未能找到病人，院方會每隔一小時尋找病人，若尋找四次不果，便會通知醫生，然後「結案」。她亦確認接手黎的排版時，他的個案已「結案」。

范稱病人唔會咁乖坐喺度

死因裁判官林希維問及，似乎找病人方面有困難，若向等候病人提供類似食肆取餐器的裝置，可否有助找到病人。范指每天到急診症的病人逾百：「唔會個個咁乖坐喺度。」有些病人會離開醫院，或外出進食。林官續問，若有病人離開醫院，或有工友見到院內的病人身上的裝置，裝置不是有助尋找他們？范說：「唔清楚，可能真係得啦。」林官又指，范任護士已30年，問她有何建議，范回應：「我之前一路都無諗過。」

案件編號：CCDI-159/2021