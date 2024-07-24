香港好物節下月內地電商平台首辦　邀「帶貨一哥」李佳琦直播帶貨

為協助中小企拓展內地電商業務，首屆由貿發局主辦的「香港好物節」，將於8月1日至31日，在內地電商平台舉行。貿發局指，將有逾230個品牌參與活動，屆時所有產品將會提供額外九折優惠，而8月下旬更會邀請內地知名網紅，在抖音、淘寶、天貓、京東等電商平台直播帶貨，例如內地粉絲多達近5,000萬人，被譽為「口紅一哥」及「帶貨一哥」的李佳琦。



貿發局將於8月1日至31日，在內地電商平台舉辦「香港好物節」。（貿發局圖片）

周大福及謝瑞麟等逾230個品牌參與

為響應政府《施政報告》提出協助中小企拓展內地電商業務，貿發局將於8月1日至31日，在內地電商平台舉辦「香港好物節」，助港商提供實戰機會，並提高在內地的知名度，讓他們利用電商平台開拓內地市場。

貿發局公布，首屆「香港好物節」有逾230個品牌、共6個類別參與，涵蓋滋補健康、食品飲料、服裝配飾、生活家品、個人護理及化妝，以及數碼潮玩，包括周大福、周生生、謝瑞麟、澳至尊及盞記等品牌，屆時所有產品將會提供額外九折優惠。

貿發局於8月下旬會邀請內地知名主播，包括有「帶貨一哥」稱號的李佳琦，在電商平台直播帶貨。（網絡圖片）

邀請20名內地知名主播直播帶貨

活動期間，參與品牌的內地網店將提供優惠，貿發局亦透過不同渠道宣傳及引流，吸引消費者到訪港商的網店。在8月下旬，貿發局會邀請知名網紅到各大電商平台直播帶貨，例如抖音、淘寶、天貓、京東等。

貿發局透露，將邀請20名內地知名主播直播帶貨，包括粉絲數有近5,000萬、於去年「雙11」總銷售額估計超250億元人民幣，並被譽為「口紅一哥」及「帶貨一哥」的李佳琦。

財政司司長陳茂波親自為「香港好物節」拍攝宣傳片。（貿發局提供圖片）

馬國明任宣傳大使 陳茂波親自拍宣傳片

此外，貿發局並邀請在內地頗有名氣的香港藝人馬國明，擔任「香港好物節」的宣傳大使。財政司司長陳茂波亦親自拍攝宣傳片，他期望「香港好物節」可充分發揮香港背靠祖國的超大市場優勢，助香港品牌攻入內地市場。