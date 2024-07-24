滑板小將未能參加奧運　滾軸總會稱從無阻止參賽　歡迎入會選拔

巴黎奧運在即，多間傳媒周日（21日）報道15歲滑板小將顧嘉洹因會籍問題未能進軍巴黎。港協暨奧委會認可的中國香港滾軸運動及滑板總會（下稱「滾總」）周三（24日）發聲明反駁，稱從無、亦無權力阻止顧嘉洹參加比賽，指顧未獲足夠排名參與奧運，未收過他提出有意參加奧運的要求。

滾總稱歡迎顧嘉洹再次入會參加選拔，並指個人身份亦可成為會員。但滾總點名協助顧嘉洹的中國香港滑板聯合總會（下稱「聯會」），稱它僅為香港滑板團體，非屬會成員，指其團體名稱令人混淆，滾總去年改名時亦加回「滑板」兩字，方便公眾辦識。



有傳媒周日（21日）報道15歲滑板小將顧嘉洹因會籍問題未能進軍巴黎。引爆會籍爭議的是中國香港滑板聯合總會（下稱聯會）會長徐彥龍，斥責港協暨奧委會認可的中國香港滾軸運動及滑板總會（下稱滾總）選拔機制不公。

《香港01》周二（23日）揭發徐彥龍曾聲稱顧嘉洹獲獎的「亞洲X Games中國全國大賽總冠軍」，只是內地商業賽，非奧運積分賽。顧嘉洹亦在2021至2022年度成為滾總會員，但當年滾總聲稱因疫情無舉辦選拔四年，亦令顧嘉洹無法參加選拔，背後或涉兩會之爭。

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未收過他提出或表示有意參加奧運

滾總周三（24日）發聲明回應顧嘉洹因會籍問題未能進軍巴黎一事，強調滾總從無、亦無權力阻止顧嘉洹運動員參加任何比賽，顧未獲足夠排名參與奧運，滾總亦未收過他提出或表示有意參加奧運要求。

要符合巴黎奧運滑板比賽資格，運動員須在2022年6月22日至2024年6月23日期間獲得積分，並要為國際滾軸運動總會（World Skate）世界排名首20名才可獲得奧運資格。但參加奧運相關比賽，必須參加滾總選拔成為集訓選手。

滾總稱顧嘉洹曾為本會2021至2022年度通訊會員，會籍到2022年3月31日結束。但因疫情致各項訓練、比賽及選拔均受疫情影響，無法如期舉行，顧嘉洹因此無法成為集訓選手。

2024年5月12日，全港運動會，顧嘉洹今年取得青少年組碗池金牌。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

個人身份亦可成為會員參與選拔

滾總稱歡迎顧嘉洹再次入會參加選拔，並指以個人身份亦可成為「通訊會員」，並報名集訓隊選拔。滾軸運動項目集訓隊已陸續於新年度2023至2025年開始舉辦集訓隊選拔。

滾總在2022年下旬陸續有限度重啟不同滾軸運動項目的活動，曾舉辦香港青年滑板公開賽共四站賽事。根據滾總紀錄，顧嘉洹運動員並無報名參與。

至今年5月的「全港運動會」滑板比賽，顧才首次報名參加賽事，並奪得碗池滑板比賽男子青年組10至15歲冠軍。不過該賽事並非奧運積分賽。

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍指控，15歲的滑板小將顧嘉洹因「滾總」會籍問題未能參加奧運，但徐稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，但查證後並非「亞洲賽」或「亞洲冠軍」。（資料圖片／盧翊銘攝）

重申「聯會」非滾總及港協暨奧委會成員

滾總亦刻意點名協助顧嘉洹的中國香港滑板聯合總會（下稱聯會），稱顧會籍完結後轉投聯會，但指該會並非港協暨奧委會屬會，亦非滾總的註冊屬會或觀察屬會，只稱該團體為香港滑板運動團體之一。

滾總1980年成立，原名「香港滾軸運動總會」，是港協暨奧委會成員。為配合港協暨奧委會去年初要求各屬會需以「中國香港」冠名，為方便公眾辦識，滾總為本港對應國際滾軸運動總會（World Skate）、亞洲輪滑聯合會（World Skate Asia）之滑板運動管轄機構，故於更改名稱時同步加入「滑板」，滾總2023年7月1日正式更改名稱為「中國香港滾軸運動及滑板總會」。

徐彥龍創立的「香港滑板總會有限公司」，亦在去年2月，在名稱中加入「中國香港」，新名為「中國香港滑板聯合總會有限公司」。

滾總強調派出參加內地及海外比賽之運動員，須為本會中國香港代表隊隊員，中國香港代表隊隊員必須為滾總集訓隊隊員。以上規條是符合國際奧林匹克委員會和中國香港體育協會暨奧林匹克委員會要求。