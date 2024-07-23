滑板選手未能參加奧運？亞洲冠軍實為內地商業賽　爆背後兩會之爭

巴黎奧運開幕在即，滑板繼上屆東京後連續第二屆成為奧運項目，但香港未有運動員符合資格參與，卻爆出香港15歲滑板小將顧嘉洹因會籍問題未能進軍巴黎的爭議。協助顧嘉洹的「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」）會長徐彥龍，斥責港協暨奧委會認可的「中國香港滾軸運動及滑板總會」（下稱「滾總」）選拔機制不公。

徐彥龍稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，但《香港01》記者查證，該賽事只為中國內地的商業比賽，並非「亞洲賽」或「亞洲冠軍」，更非奧運積分賽；顧亦未參加過任何積分賽。不過「滾總」亦確實因疫情為由暫停選拔資格四年，亦未能回答為何暫停仍可派代表參與去年的杭州亞運。

徐彥龍主動接觸《香港01》，但一直未有應記者要求補充資料，之後接受電視台訪問引爆爭議。爭議背後更牽涉「滾總」與「聯會」之爭，後者一直爭取獲港協暨奧委會認可，近年就「香港代表」爭拗。



中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍指控，15歲的滑板小將顧嘉洹因「滾總」會籍問題未能參加奧運，但徐稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，但查證後並非「亞洲賽」或「亞洲冠軍」。（資料圖片／盧翊銘攝）

由「聯會」爆出爭議

香港的運動員參加亞運、奧運等國際比賽，需要港協暨奧委會認可的本地體育總會承認，才可參加。香港的滑板團體中，只有「中國香港滾軸運動及滑板總會」（下稱「滾總」），為港協暨奧委會認可，其他團體無此資格。

此次爭議，由中國香港滑板聯合總會（下稱「聯會」）會長徐彥龍爆出。徐彥龍主動接觸《香港01》，但一直未有應記者要求補充資料，到周日（7月21日）他接受電視台訪問，指控「滾總」港隊選拔機制不公，又指控15歲的滑板小將顧嘉洹因「滾總」會籍問題未能參加奧運，更向媒體稱「去不到的原因不是不夠分數」。

顧嘉洹去年取得X Games China 2023滑板U池巡迴賽青少年組冠軍。（中國香港滑板聯合總會相片）

聯會發稿自創比賽名稱 實為內地商業賽無積分資格

徐彥龍列舉顧嘉洹多個比賽成績，包括2023年「亞洲X Games全國大賽總冠軍」，部份傳媒因此報道「亞洲冠軍」無法參加奧運。

翻查「聯會」去年向傳媒發出的新聞稿，亦有「顧嘉洹取得2023年亞洲X Games中國全國大賽總冠軍」的表述。

不過《香港01》記者查證，2023年9月於上海舉辦的比賽，實為「X Games China 2023滑板U池巡迴賽暨RASL 2023滑板賽」，舉辦的機構為商業機構REnextop。無論主辦機構還是內地傳媒報道，均無標示「亞洲」字眼。

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徐：看到海報有「亞洲」 現場相片並無此字眼

面對記者質疑，徐彥龍承認去年的比賽有不少中國的省隊及市隊運動員參加，但沒有亞洲奧運選手參與，他解釋，因為當年看到海報有「亞洲X Games」才以此表述。不過記者再查證，去年上海比賽並無「亞洲X Games」的標誌及字眼。

X Games由商業機構舉辦，並非奧運及亞運積分數賽事。該比賽於1995年由體育電視頻道是ESPN創立，2022年底售予MSP體育資本。去年和今年日本千葉有舉辦「X Games Japan」，當中亦有滑板比賽，有世界滑輪總會街式排名第五、第六的日本和美國選手。

不過中國內地的比賽，則改由REnextop舉辦，X Games網站亦無再列出「X Games China」比賽，顧嘉洹參與的2023年「X Games China 2023 滑板U池巡迴賽」，參加選手未見在世界滑輪總會有排名。

2024年5月12日，全港運動會，顧嘉洹今年取得青少年組碗池金牌。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

多參與香港、內地比賽 無關奧運積分

顧嘉洹今年取得青少年組碗池金牌的第9屆全港運動會，由滾總及康文署協辦，但只屬香港地區的賽事，不計任何積分。

顧嘉洹於2024年北京青少年錦標賽，奪得男子甲組碗池冠軍以及男子甲組街式亞軍，同年亦取得全國青少年輪滑俱樂部聯賽（天津站）碗池冠軍，多為內地舉辦的比賽，無關奧運積分。

顧嘉洹於2024年北京青少年錦標賽，奪得男子甲組碗池冠軍以及男子甲組街式亞軍。（中國香港滑板聯合總會Instagram）

港隊選拔四年未再選 滾總稱因疫情及商討選拔細則延遲

要成為港隊滑板選手代表，首先要成為「滾總」會員，再參加港隊選拔成為集訓選手，才可以參加奧運積分賽。顧嘉洹在2021年8月成為滾總會員，會籍有效期至2022年3月31日。但顧嘉洹未能參加奧運，並非會籍問題，而是顧嘉洹會籍有效期間未有港隊選拔，故未能以香港代表身份作賽。

不過「聯會」的徐彥龍稱，顧嘉洹雖然成為會員，但「滾總」期間一直未有港隊選拔，因此顧未再有續會。

港隊選拔每兩年選拔一次，對上一次選拔日期為2018年3月24日，本身於2020年會有選拔，但總會稱因疫情關係，所有運動比賽停擺，因此2020至2022年度都未有選拔，屬於會員的顧嘉洹便沒有參與港隊選拔的機會。其後，再有港隊滑板代表選拔，已經是2024年8月，與2020年理應舉辦的選拔已相差四年。

滾總7月22日更新的2024至2025滑板集訓選拔公告，每個組別選拔都有列明評測內容的基本技術要求，每個基本動作有三次嘗試機會。（中國香港滾軸運動及滑板總會網頁）

暫停選拔如何出戰杭州亞運？「滾總」未回覆

既然選拔賽暫停，為何有港隊可於2023年杭州亞運出賽？記者亦正向「滾總」查詢事件。

「滾總」體育幹事Natlalie接受《香港01》訪問時表示，需商討選拔細則等事宜，已經盡快公布選拔詳情，但截稿前未有回覆2023年的杭州亞運為何仍有港隊可出賽。

翻查滾總7月22日更新的2024至2025滑板集訓選拔公告，港隊代表分為街式及碗池，各有成年組及青少組，每個組別的男女名額最多為15名。而每個組別選拔都有列明評測內容的基本技術要求，每個基本動作有三次嘗試機會。

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍，2023年與民建聯一同出席「城市運動發展及建議」記者會，稱全香港只有13個滑板場地並不足夠。（資料圖片／盧翊銘攝）

不夠分？無參與滾總選拔無法參加積分賽

徐彥龍曾向媒體稱顧嘉洹「去不到的原因不是不夠分數」，但「滾總」則稱顧嘉洹在國際奧委會認可的世界滑輪總會，無取得任何分數，根本從來都未達奧運資格。

翻查世界滑輪總會的男子排名，不論是碗池或街式，都未見顧嘉洹的名字。香港選手只有陸俊彥在街式滑板獲得累積分數30分，排名118，未有進入首20名，無緣奧運。

徐彥龍解釋，顧嘉洹無會籍參加選拔，根本無法參與累計積分的奧運賽事，又稱十分有信心，若顧嘉洹可參加比賽，是可以排進首20名的奧運碗池名額。

曾出戰杭州亞運的港隊滑板運動員陸俊彥建議顧嘉洹再次成為會員，參加今年8月的港隊選拔。（資料圖片／張浩維攝）

亞運代表陸俊彥 建議顧嘉洹參與8月選拔

面對爭議，曾出戰杭州亞運的港隊滑板運動員陸俊彥無奈表示，顧嘉洹在2021至2022年曾成為會員，但礙於疫情關係，滾總未有舉辦港隊選拔，故顧嘉洹未能代表香港作賽，但認為滾總並無阻止顧嘉洹成為會員。

陸指並非針對運動員，認為滾總有進步空間，舉辦選拔可以更有效率，他亦建議顧嘉洹再次成為會員，參加今年8月的港隊選拔。

記者亦向徐彥龍查詢，顧嘉洹會否再次成為會員參加港隊選拔，徐稱問題是等了一整年都無選拔，不停查問都無選拔機制。他續稱並不是他叫不叫顧嘉洹參加選拔，而是顧和他的爸爸已經對總會失去信心。

顧嘉洹去年取得X Games China 2023滑板U池巡迴賽青少年組冠軍。（中國香港滑板聯合總會相片）

稱獲國家資格但滾總未蓋章 聯會未按承諾提供證明

此外，徐彥龍亦稱顧嘉洹已獲得「國家一級運動員」資格，但香港滾總一直無蓋章，因此未能成功申請。

《香港01》記者上周五（19日）曾向徐彥龍索取有關證明，他稱需時整理，至周日（21日）他接受無綫新聞訪問講述事件，《香港01》記者晚上再向他追問，但至截稿前亦無提供證明。滾總職員幹事則稱，事件仍在了解當中，未能即時回答。

根據國家體育總局網站的「運動員技術登記信息查詢系統」，找不到顧嘉洹的資料。

「國家一級運動員」由國家體育總局頒發，屬於第三高級的運動員，首兩級為「國際級運動健將」和「運動健將」。根據《體育總局辦公廳關於向港澳特區和台灣地區運動員授予運動員技術等級稱號有關工作的通知》，2021年起體育總局可向港澳台運動員頒發級別，「需經香港、澳門相關運動項目協會同意，香港、澳門運動項目協會僅審核運動員身份信息」，簽署意見及蓋章。

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍將會第二次在TVB擔任奧運滑板項目專業評述員。（中國香港滑板聯合總會Instagram）

聯會2021年始成立 去年與滾總就「香港代表」爭拗

徐彥龍創辦的「中國香港滑板聯合總會」，在2021年9月才註冊成立，原名「香港滑板總會有限公司」，2023年2月2日改為現名，網站簡介「致力推廣滑板文化體育，培訓運動員成為香港代表」，更稱其聯會「是現時香港唯一擁有多名運動員及六年（面）金牌的滑板協會，包括2023粵港澳大灣區男子（街式）金牌、2023亞洲X-Game全國總冠軍」。

聯會於去年3月21日發聲明，稱其運動員蘇康喬以「香港代表」參與「粵港澳大灣區公開賽」，「遭某機構稱只有某某機構的運動員才能代表香港參加本地及海外比賽」，聯會稱蘇康喬屬聯會正式運動員，有權以「香港代表」參與本地及海外比賽。

徐彥龍承認聯會的聲明所指的某機構為滾總，他指看見滾總職員的社交網站貼有相關聲明，聲明有滾總的標誌，惟未有任何署名，最終聯會亦就事件發聲明。

至於港協暨奧委會會員的「中國香港滾軸運動及滑板總會」，原名「香港滾軸運動總會」，1980年成立，為國際滾走溜冰協會、亞洲輪滑聯合會的會員，2023年7月1日該會改為現名，比「聯會」更遲以「中國香港」冠名。