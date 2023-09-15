金茶王羅德心臟病離世　餐廳德島大讚奉獻一生推廣港式奶茶文化

曾奪得港式奶茶國際冠軍和金鴛鴦冠軍的「金茶王」羅德，在天后開設茶餐廳「德島」開業不足一個月，「德島」今日（15日）發聲明指，羅德昨日（14日）早上因急性心臟病離世，餐廳團隊直言對此惡耗深感震驚和難過，形容羅德敬業樂業，「將一生奉獻給香港奶茶、鴛鴦及茶餐廳的一代宗師」，將會保留羅德生前調配好的樽裝奶茶及鴛鴦，讓客人和朋友最後品嚐其技藝。



德島在Facebook專頁發文指，羅德昨日因突發心臟病離世，管理團隊得知惡耗時，深感震驚和難過，而其離世亦對團隊帶來不能磨滅的悲痛，希望藉帖文，「緬懷這位敬業樂業、將一生奉獻給香港奶茶、鴛鴦及茶餐廳的一代宗師」，並強調羅德擇善固執、堅毅不屈的匠人精神，並不會因其離世而消失。

今年落實開店計劃 11歲入行在茶餐廳／冰室工作

帖文提到，團隊兩年前與羅德一起構思開店計劃，幾經波折後，終於今年落實，開設了「德島」，而羅德亦以「做好香港奶茶文化」的簡單信念，在短短一個月內，憑一杯又一杯的「冠軍奶茶」，建立到食客的口碑，並看到羅德的滿足感，尤其是看到海外旅客時，會藉此推廣香港的本土文化。

團隊回顧羅德的奶茶生涯指，他11歲開始，入行在茶餐廳／冰室工作，多年來持續堅韌不拔地鑽研奶茶技藝，形容他心中有一團火，希望將港式奶茶文化發揚光大，傳承下去，並引述羅德的說話，「當我對一件事有興趣，就會專注、沉浸下去。」