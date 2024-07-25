HK Express調位風波｜還原事件始末　事主親解釋：我唔係怪獸家長

HK Express香港快運最近一班香港飛往日本名古屋的航班發生調位風波，演變成「怪獸家長挾子女逼走買位乘客」網聞。被指是怪獸家長的乘客李女士 (化名) 打破緘默，她表示，一家四口也有付款選擇四連座位，非網民所言「冇畀錢但要爭位坐埋一齊」，事件是因為該航班轉了機型（由空中巴士A321轉為A321neo），導致他們所訂座位第30行變成緊急出口一行座位，因一對子女未夠18歲，必須調位才可，在快運安排下與第25行的乘客對調。



其中兩名受影響乘客是要求快運解釋的鄭氏夫婦。李女士對於事件深感無奈，她指若當得悉鄭氏夫婦不欲調位，他們願意讓座，強調並非如有人稱一定要四人坐同一排，「而唔係網民所講話我係怪獸家長，冇畀錢但要爭位坐埋一齊。」她認為香港快運對於事件解釋不足，若需要換位，應該更早提出，避免發生同類型事件。



李女士出示單據，證明一家四口有付款選擇四個相連座位。(受訪者提供)

快運：調位得到另一排四位乘客同意

根據香港快運早前回應，事件因機型轉換關係，一行四人家庭（即李女士一家）最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要，並得到另一排四位乘客的同意後，迅速安排對調，當中包括兩位已付費自選座位的乘客（即鄭氏夫婦），以及另兩位沒有付費自選座位的乘客。

香港快運稱已向協助對調的乘客解釋並承諾會退回自選座位的費用，又指如乘客未符合相關安全規定，會為該乘客重新安排替代座位。

被調位女乘客向傳媒稱是被「強行」調位

鄭氏夫婦日前接受傳媒訪問時表示，兩人回港後已收到快運聯絡及道歉，但鄭太批評快運至今仍未就「強行」調位一事作出合理解釋，質疑日後消費者到底有何保障。

HK Express調位風波過去一星期在網上引起熱烈討論，其中演李女士一家被指「怪獸家長挾子女逼走買位乘客」。（資料圖片）

快運轉換飛機型號致李女士一家坐緊急出口座位排 子女未成年須調位

根據李女士及《香港01》了解，在李女士揀選30行A至D座位時，快運安排空中巴士A321-200客機飛該班往名古屋的航班，緊急出口座位排為26行、以及11行和12行左右各一個位，而非他們所選訂的30行。不過到飛行當日，快運改用空中巴士A321neo客機飛該航班，李女士一家所訂的30行座位，變成緊急出口座位排，由於一對子女雖然高大，但只有十多歲，未夠18歲，根據規定不可以坐在急出口座位，地勤人員安排他們與25行的四位乘客對調。

李女士澄清一家有付費選擇座位 旅行回港始知事件發酵

李女士 (化名)昨電郵《香港01》，「對於近日嘅事件我一直冇表態，主要係因為我唔想影響我自己嘅旅程，所以並沒有追看相關消息。返港後，發現事件發酵到呢一個嘅程度，我覺得有需要去澄清一下。」她澄清一家有付費選擇座位，並出示單據作證，「我買嘅位係ABCD相連座位，而唔係網民所講話我係怪獸家長，冇畀錢但要爭位坐埋一齊。」

她表示，是在登機閘口被要求換位的，「當時職員解釋話因換了機型，我哋揀嗰行變成緊急出口位，而未成年人士係唔可以坐緊急出口位。我詢問是否都係ABCD連座，職員話係，我覺得冇問題先領新嘅登機證上機。」

她表示，在登機閘口已經見到有人與地勤就座位爭執，事後才醒覺原來他們牽涉其中。她表示由為在未上機前大家已有更新座位登機證，「所以根本不存在網民話喺機上搶人坐位嘅講法。」

稱如果知道被換位人士不願意「我會樂意畀返個位佢」

李女士表示，當日聽到「有人」大聲跟後面朋友講說「乜你俾人換咗位呀？你有畀錢喎」，「當時唔知原來佢哋係想畀說話我聽，因為我根本冇諗過原來人哋覺得我搶咗佢哋啲位。其實佢如果當時願意走來同我講件事，我會樂意畀返個位佢。」她表示看了相關網上留言，有自稱「旁觀者」不停煽動事件，不明所以卻又胡亂於網上亂吹，並批評「旁觀者」將他們一家相片於網上展示，對她的子女造成負面情緒外，也嚴重影響他們聲譽。

沒有在現場卻可以話我態度惡劣。我都好想知我對什麼人做咗什麼事或講咗什麼，佢會認為我態度惡劣呢？就咁被冠上「態度惡劣」，「怪獸家長」之名，本人十分無辜亦深感無奈。 李女士

有女網民於網上香港快運關注組發文，指往日本航班上，有「怪獸家長」以想與兩名小孩「一齊坐」為由，要求已付費揀位的乘客讓座，「搞到被搶位乘客㷫到爆！」。（Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」）

批評快運對於事件解釋不足導致發生風波

李女士其接受《香港01》電話訪問時補充，當時沒有人提出希望再調位，直至他們下了機，到達日本才知道正被網民議論，對於被拍片放上網感到十分不滿，「其實如果佢同我交涉，我都願意畀返個位佢，我都想息事寧人，但係我真係完全唔知發生咩事，我自己做咗主角都唔知。」

她表示，對於近日事件沒有表態因為正在旅行，直至今個星期回港看到事件發酵得比想像中嚴重，因此作出澄清。她認為香港快運對於事件解釋不足，若需要換位，應該更早提出，避免發生同類型事件。她表示與另外兩名事主（鄭氏夫婦）一樣已獲得賠償。

香港快運緊急出口排要求

根據香港民航處飛行安全規定中對緊急出口座位的限制，我們需確保旅客不會導致阻礙機組人員執勤、阻擋機組人員或旅客使用緊急設備或妨礙機艙緊急疏散程序，並符合以下條件，才能使用緊急出口旁的座椅。



如旅客乘坐出口行座位必須︰



．疏散時願意並有能力協助操作緊急出口

．能夠理解有關疏散的印刷或圖形指示或口頭指令

．旅客必須年滿18歲

．並非與嬰兒同坐

．不需要使用延長安全帶

．並非行動不便的旅客，其中包括：

需攜帶助行器（例如輪椅，拐杖，導盲犬等）同行

視覺、聽覺、智力或任何可能會妨礙自身理解或執行機組人員的指示之障礙

需要使用便攜式醫療電子設備（PMED）

不會因協助疏散程序時而可能導致旅客自身受傷的狀況（亦即懷孕旅客）





如旅客覺得自己未能符合上述條件，必須聯繫我們的工作人員調換至其他座位。



如乘客並未符合以上之安全規定，HK Express或會於航班啟航前或飛行途中為該乘客重新安排乘坐替代座位，而無需退回預選座位之費用。

