開心購物節2024｜8月主題推服裝食肆超市　OK便利店買$20飲品減$5

第二屆香港開心購物節已在今年7月1日開鑼，主辦的香港零售管理協會今日（25日）公布，8月份的重點主題，為「時尚好品味」和「超級購物覽」，即涵蓋服裝品牌、餐廳食肆、超市便利店及會展業等。優惠亦相當豐富，包括在OK便利店購買任何飲品滿20元即減5元；讚好「咖啡站」FB及IG專頁送即溶咖啡粉；在添好運堂食即送一碟酥皮焗叉燒包等。



此外，為響應政府好客之道運動，協會並舉辦「香港有禮店舖」選舉，消費者可掃描由協會或AR Lens提供的二維碼，投選心儀的店舖。



香港零售管理協會今年暑假舉辦第二屆香港開心購物節，大會在6月27日舉行啟動禮。(鄭子峰攝)

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8月份主題︰時尚好品味、超級購物覽

第二屆香港開心購物節在今年7月至8月舉行，獲得10個不同界別，超過160個品牌、逾5,000多間商舖，向市民及旅客送上超過300項免費禮品及消費禮遇，總值達12億港元。所有禮品或禮遇的有效期，為7月1日至8月31日。

香港零售管理協會表示，開心購物節8月份的重點主題，為「時尚好品味」和「超級購物覽」，參與的品牌及商戶，涵蓋服裝品牌、餐廳食肆、超市便利店及會展業等，顧客更有機會獲得美食博覽套票購劵。

添好運堂食即送酥皮焗叉燒包

至於優惠方面，包括在OK便利店購買任何飲品滿20元即減5元；讚好營多Indomarket旗下的「咖啡站」FB及IG專頁送即溶咖啡粉；在添好運堂食即送一碟酥皮焗叉燒包；在6ixty8ight買任何貨品減10元等。

響應好客之道 香港有禮店舖選舉 掃描二維碼可投票

為響應政府的好客之道運動，開心購物節加入有禮的元素，例如舉辦「香港有禮店舖」選舉，以鼓勵業界提升服務水平，為消費者帶來開心購物體驗，打造「購物天堂」的美譽。

協會介紹指，消費者只需在參加商戶的店鋪內，掃描由協會或AR Lens提供的二維碼，便可投票選出心儀的「有禮店舖」。每名投票者均有機會額外獲得免費禮品及消費禮遇 。

▼開心購物節官網投票「有禮店鋪」方法▼



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▼AR Lens投票「有禮店鋪」方法▼

