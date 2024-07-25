氫能輕鐵｜列車換上青白色塗裝　港鐵：進行不涉氫的路面驗收程序

港鐵正推展氫能輕鐵研究項目，並已租用一架三卡低地台氫能列車，列車目前已髹上新裝，以青綠及白色為主，車身寫有「探索氫能應用」標語，前日（23日）起被發現由普通輕鐵牽引下，在屯門一帶進行路軌測試。



港鐵回覆查詢時稱，正在車廠及非行車時間於路面進行一系列不涉及氫能的相關驗收程序，待得到政府有關氫能運作的審批後，預計於本年內進行研究。



政府《香港氫能發展策略》下透露港鐵將進行以氫氣為燃料及非運營形式的輕鐵列車研究項目，港鐵上月底租用作研究用途的一輛低地台列車，並運到港鐵屯門車廠驗收。

根據港鐵當時提供圖片，到埗後的氫能列車外觀與佛山高明區氫能路面電車相似，該列車由佛山中車四方軌道車輛有限公司生產。

港鐵指租用作研究用途的一輛低地台列車，6月27日已運抵香港並運到屯門車廠。（港鐵提供）

事隔約一個月左右，前日（23日）起有不少市民及鐵路迷在屯門一帶輕鐵路段發現新氫能車蹤影，三卡氫能列車已油上新塗裝，以青綠及白色為主，整體色調與第四及五期輕鐵列車相似，車身寫有「探索氫能應用」標語。據市民目擊，該氫能列車由一架輕鐵列牽引著，在輕鐵路軌上進行測試。

港鐵回應指， 該列車現正於車廠及非行車時間於路面進行一系列不涉及氫能的相關驗收程序，待得到政府有關氫能運作的審批後，預計於本年內進行研究，透過在路面行駛收集數據 ，以評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的應用可行性和潛力。

港鐵指租用作研究用途的一輛低地台列車，6月27日已運抵香港並運到屯門車廠。（港鐵提供）

《香港01》早前報道，港鐵配合測試建設的建安站附近低地台月台已大致完成建設。本身是輕鐵車長的香港鐵路職員工會主席蕭偉恒亦透露，港鐵今年1月安排車長到內地試車，據知引入列車與佛山氫能電車類同。