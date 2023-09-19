中秋長假｜港鐵4天加車　中秋四年來首次通宵服務　國慶輕鐵免費

今年中秋節假期及國慶假期連續，港鐵今日（19日）宣布，本月29日至10月2日一連四天，增加900班車次，方便市民外出歡度節日，本地線及輕鐵更會於中秋節當晚（29日）通宵行駛，是自2019年社會運動以來首次回復中秋通宵行車服務，惟不適用於機場快線、迪士尼線，以及羅湖、落馬洲兩站。

國慶當日（1日），港鐵提供小童免費乘車優惠，輕鐵及港鐵巴士則所有乘客免費乘車。



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港鐵表示，今年的中秋節（29日）及國慶日（1日）假期適逢為長周末，為方便市民外出歡慶節日，港鐵將於9月29日至10月2日的長周末期間，加強列車服務，額外增加近900班車。

港鐵所有本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）將於中秋當日（29日）下午3時起，逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，包括港島線、荃灣線、觀塘線（調景嶺至何文田站）及將軍澳線（北角至將軍澳站）將加密至約 2 分鐘一班車。

港鐵所有本地鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站除外），以及7條輕鐵路線亦會於中秋節當晚通宵行駛。港鐵巴士 506、K51 及 K54 則會延長服務時間，方便市民外出賞月。

至於10月1日國慶日當天，港鐵為鼓勵市民一家大小出行慶祝，推出小童使用八達通免費乘車優惠。至於輕鐵及港鐵巴士，在國慶日亦將為全部乘客提供免費服務。

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