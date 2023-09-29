中秋交通一覽｜港鐵通宵行駛「賞你搭」今晚起推出　九巴加密班次

今日（29日）是一年一度中秋節，不少市民會外出賞月，亦有打工仔可提早下班度佳節，加上香港夜繽紛在三區海濱有夜市，多間公共交通工具將加強服務。其中，港鐵今日將通宵行駛，同時搭五送一的「玩夜啲 賞你搭」亦於今晚起啟動，而九巴今日會加強巴士服務，包括調整99條繁忙時間路線的開出時間，與及延長10條路線的服務時間，方便市民提早下班，中秋節公共交通安排一文看清。



▼6月25日 港鐵新票價生效▼



+ 3

1.港鐵

．除了機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站之外，其他本地鐵路綫和7條輕鐵路綫，都會通宵行駛



．港島綫、荃灣綫、觀塘綫調景嶺至何文田站及將軍澳綫北角至將軍澳站，將加密至約2分鐘一班車。另外在中秋和國慶長周末，即9月29日至10月2日，港鐵亦會加強列車服務，額外增加近900班車。



．所有本地鐵路綫下午3時起逐步加強列車服務，並提早行駛晚上繁忙時段班次。



．部份港鐵巴士會延長服務時間。



2.九巴

．調整99條繁忙時間路線的開出時間，與及延長10條路線的服務時間。



▼九巴10條延長服務時間路線資料▼



3.城巴

．調整部分路線班次以配合市民提早下班，並於中秋夜提供特別路線173R由赤柱往尖沙嘴東（麼地道）、及加開來往中環碼頭及山頂的X15號線班次。



4.電車

．部份電車路線服務時間延長，尾班車開出時間如下：

．總站．尾班車開出時間．目的地



．筲箕灣．23:20．跑馬地



．筲箕灣．00:00．上環（西港城）



．筲箕灣．01:00．屈地街車廠



．北角．00:00．屈地街車廠



．跑馬地．01:00．堅尼地城



．跑馬地．00:15．筲箕灣



．上環（西港城）．01:00．筲箕灣



．石塘咀．23:10．北角



．堅尼地城．00:00．跑馬地



．堅尼地城．00:45．上環（西港城）



5.渡輪

．天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求情況加強服務。



▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」無人機表演▼



+ 5

港鐵「玩夜啲 賞你搭」活動詳情

．港鐵9月29日至11月23日推出「玩夜啲 賞你搭」活動，為晚上乘搭港鐵的乘客送上免費車程。乘客只需使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，在推廣期内晚上十時半或之後，於重鐵、輕鐵拍卡出閘或於港鐵巴士拍卡上車滿 5 次，即可獲得一次可於全日任何時間使用的免費本地車程。每位乘客於推廣期內最多可獲得 4 程免費本地車程。詳情可參閱網頁：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/night-ride-promotion-2023.html