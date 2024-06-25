旺角木屋燒烤爆食物中毒　8人食烤蠔和烤羊串後現嘔吐腹瀉及發燒

旺角木屋燒烤爆發食物中毒，衞生防護中心表示，正調查三宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及八人，其分別在6月19日至21日曾進食烤蠔和烤羊串。八名受影響人士，四人已求醫，全部無需入院，情況穩定。個案可能由諾如病毒及／或沙門氏菌引致。



食安中心人員昨晚（24日）已即時到該餐廳視察，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。



投資推廣署助木屋燒烤在港開業。（政府新聞處圖片）

衞生防護中心公布，正調查三宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及八人。首宗個案涉及兩名分別17歲和48歲的女子。她們於6月19日在旺角木屋燒烤晚膳後，約33至43小時後出現嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。

第二宗個案涉則及兩男兩女，年齡介乎30至49歲。他們6月20日晚上於同一餐廳用膳，約33至56小時後出現類似病徵。第三宗個案涉及一男一女，年齡分別為24歲和20歲。他們6月21日晚上於同一餐廳晚膳，約34至37小時後出現類似病徵。

八名受影響人士中，四人已求醫，全部無需入院，情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食烤蠔和烤羊串，料個案可能由諾如病毒及／或沙門氏菌引致。

食安中心人員昨晚（24日）已即時到該餐廳視察，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。