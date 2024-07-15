食物中毒｜魚藏雪卡毒煮極冇用 嚴重可致命！預防4招 4部分不能吃

台灣石斑魚肥碩，贏得老饕喜愛，不過，主要魚種為龍虎斑，這讓日本人憂慮其安全性，擔心龍虎斑在岩礁成長時會吃下藻類，造成石斑體內帶有藻毒，引發可能致人於死的「雪卡毒素」（Ciguatoxin）。



台灣食藥署表示， 「雪卡毒素」存在於魚類內臟中，尤其是肝臟，因無色無味且耐高溫，即使高溫烹煮，也無法去除毒素。

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台灣近10年發生4宗個案 有3宗是吃雙斑笛鯛引起

「雪卡毒素」（Ciguatoxin）為熱帶海魚天然毒素，為全球常見的海產中毒，共有400多種魚類可能蓄積「雪卡毒素」，當中包括了東星斑、老虎斑、蘇眉、紅鰽等珊瑚魚。

台灣四周具有豐富的珊瑚礁藻類及魚種資源，與「雪卡毒素」中毒事件相關的珊瑚礁魚種眾多，包括，單斑笛鯛、雙斑笛鯛、星鱠及老虎斑等。台灣食藥署統計，近10年來共發生4宗「雪卡毒素」中毒案例，分別在2013年1宗、2014年2宗、2019年1宗，共計13人受到影響，其中3宗中毒事件與雙斑笛鯛有關。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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台灣食藥署表示，全球暖化，海洋溫度上升，促使有害藻類增生，以「甘比亞藻」（Gambierdiscus spp.）和「福氏甲藻」（Fukuyoa spp.）為主，這些藻類產生「雪卡毒素」，當藻食性魚類食用藻類後，再被肉食性魚類攝食，如果人類又吃了含有「雪卡毒素」的魚，透過一連串的食物鏈，就可能導致中毒。

每年3至4月份是海魚生殖季節，魚類增加進食，體內聚集的「雪卡毒素」漸多。該毒素常存在於魚類內臟中，尤其是肝臟，因結構穩定性高，無色無味且耐高溫，高溫烹煮也無法去除毒素，再者，食用前也難以察覺，因為無法從魚的外觀或氣味判斷是否含有毒素。

保存食物10大原則（按圖👇👇👇）

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預防雪卡毒素中毒 台灣食藥署提4大建議方法

「雪卡毒素」中毒的潛伏期較長，12小時內可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、低血壓、心搏過緩、感溫異常、頭痛及頭暈等症狀，少數病患甚至引發癲癇，該症狀可能持續數周、數月、數年。至於如何預防「雪卡毒素」中毒？台灣食藥署提供4大方法

1. 避免食用不明來源、不知名的魚類及水產品。

2. 避免食用珊瑚礁魚種的頭、魚皮、內臟和卵。

3. 購買魚類及水產品時應選擇信譽良好的供應商，並避免購買重量超過3公斤的大型珊瑚礁魚種。

4. 食用後若舌頭感覺異味或有麻痺感，即停止食用。



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雪卡毒素為脂溶性物質，台灣毒物權威教授顏宗海表示，脂溶性毒物需經過腸胃道由糞便排出，建議多吃竹筍、番薯葉，以及橘子、奇異果、鳳梨、柚子等含有高纖維的蔬果。