毅行者｜政府促再減人數　樂施會決取消實體賽　申明年2月再辦

繼渣打馬拉松宣布今年停辦後，另一體育界盛事樂施毅行者今晚（16日）亦公布，將取消今年實體樂施毅行者。樂施會表示，因政府建議樂施會大幅減少參加者人數或縮短路線長度，經大會審慎考慮及探討其他可行方案後，決定將今年的樂施毅行者將繼續以虛擬形式進行，即取消實體活動，但會繼續努力向當局申請暫定於明年2月舉辦實體樂施毅行者。



樂施會：政府建議大減人數或縮短路線

樂施毅行者表示，近日終於收到當局的書面回覆，稱雖然大會已將活動人數減至400隊、即1,600人，但當局認為活動人數眾多且時間較長，並需要長時間在不配戴口罩的情況下進行，參加者亦需要在活動期間飲食以補充體力；加上考慮近日疫情趨勢，認為有必要就大型活動實施一系列防疫措施，建議樂施會大幅減少參加者人數或縮短路線長度。

改為繼續虛擬形式進行

大會稱，經過審慎考慮及探討其他可行方案後，決定今年的樂施毅行者將繼續以虛擬形式進行，並正式命名為「樂施毅行者2022 - VIRTUALLY TOGETHER」定於11月28日至12月18日舉行，詳情將於下星期公布。

大會表示，再次舉辦實體樂施毅行者是其一直以來的目標，會繼續努力向當局申請暫定於明年2月舉辦實體樂施毅行者，若有相關信息會再向大家公布，期待各位與「繼續毅行」。

今年為樂施會自2020年疫情爆發後，連續第三年取消實體比賽，改為「網上毅行」，2019年亦因社會運動取消，即對上一次有實體毅行者活動已為2018年。