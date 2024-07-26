多啦A夢｜高鐵主題車周六起有得坐　乘客可獲頭枕布（附車次表）

《100% 多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展香港站現正進行。港鐵今日（26日）公布加碼推出高鐵主題列車，於明日（27日）至8月18日指定日子，來往廣州南、深圳北、福田站的指定班次行駛，50多個不同造型的多啦A夢遍佈車廂內外，陪同乘客「南下北上」。



多啦A夢除了現身高鐵外，高鐵西九龍站亦會維持原有的主題裝飾，並向「北上」的主題列車乘客派發限量的座位頭枕布。



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港鐵與多啦A夢世界巡迴展主辦機構合作推出輕鐵、東鐵、機場快綫的主題列車，吸引不少市民打卡留念。港鐵今日宣布加碼推出的高鐵主題列車，沿用與輕鐵、東鐵、機場快綫相似的設計，從內至外，以50多款不同造型的多啦A夢裝飾座位、車窗、走廊、甚至列車外部車廂的每個座位枕套上的頭枕布都印有多啦A夢不同圖樣，由最元祖、黃色的「出廠造型」，到不少電影版造型都有登場。。

港鐵表示，由明日（27日）起至8月18日指定日子，來往廣州南、深圳北、福田站的指定班次將由今次的主題列車行駛，每日共有34班。

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在西九龍站乘搭北上主題列車班次的乘客，可獲派限量的座位頭枕布供在車上使用，乘客在入閘時取得，每人只限一塊，派完即止。

多啦A夢除了現身高鐵列車外，高鐵西九龍站內，亦攞放三款1比1的電影版多啦A夢角色造型雕塑，分別設置於B1層離境大堂、以及B2層的港鐵實體紀念品店。

港鐵代表指，希望今次企劃，可以帶動內地旅客於暑假來港，推動香港旅遊業發展。

港鐵今日（26日）公布，明日（27日）至8月18日指定日子，每日有34班主題列車來往廣州南、深圳北、福田站的指定班次，將由多啦A夢主題列車行駛載客。（歐嘉樂攝）

列車時間表：



西九龍站出發班次：

日期：

7月27日、30日

8月3日、6日、9日、12日、15日、18日



車次（連出發時間、開往地點）：

G6582（上午8時23分、廣州南）、G6584（上午11時、廣州南）、G5620（下午1時46分、深圳北）、G5622（下午3時08分、深圳北）、G6586（下午4時29分、廣州南）、G6588（下午8時、廣州南）



日期：

7月28日

8月4日、7日、10日、13日、16日



車次（連出發時間、開往地點）：

G5636（上午7時30分、深圳北）、G5638（上午8時58分、深圳北）、G5640（上午10時14分、深圳北）、G5642（上午11時33分、深圳北）、G5644（下午12時44分、往深圳北）、G5646（下午2時04分、往深圳北）、G5806（下午3時27分、往福田）、G5648（下午4時34分、往深圳北）、G5650（下午5時57分、往深圳北）、G5652（下午7時20分、往深圳北）、G5654（下午8時38分、往深圳北）



抵達西九龍站班次：



日期：

7月27日、30日

8月3日、6日、9日、12日、15日、18日



車次（連出發時間、出發地點）：

G6581（上午9時43分、廣州南）、G6583（下午12時26分、廣州南）、G5621（下午2時22分、深圳北）、G5623（下午3時47分、深圳北）、G6585（下午6時02分、廣州南）、G6587（下午9時32分、廣州南）



日期：

7月28日

8月4日、7日、10日、13日、16日



車次（連出發時間、出發地點）：

G5673（上午8時15分、深圳北）、G5639（上午9時34分、深圳北）、G5641（上午10時50分、深圳北）、G5643（下午12時08分、深圳北）、G5645（下午1時20分、深圳北）、G5647（下午2時48分、深圳北）、G5805（下午3時58分、福田）、G5649（下午5時13分、深圳北）、G5651（下午6時42分、深圳北）、G5653（下午7時55分、深圳北）、G5655（下午9時14分、深圳北）

