智方便＋推出不足一星期逾3萬人登記　黃志光：望可一網通辦

創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室日前正式成立，數字政策專員黃志光表示，數字辦是配合早前行政長官提出的新方向，政府以數據治理時，需要大量數字基建支持政府服務，並推動業界數字化的發展。他透露，「智方便＋」推出不足一星期已有逾3萬人登記或提升；而「智方便」服務進度理想，期望有八成以上市民登記，望明年可達至超過400萬登記用戶，造成一網通辦、便民利商的效果。



數字政策專員黃志光表示，數字辦是配合早前行政長官提出的新方向，推動部門加快數字政府服務及創新科技，令政策決策時更有效。（余睿菁攝）

創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室周四（25日）成立，數字政策專員黃志光今日在港台《星期六問責》節目中表示，數字辦是配合早前行政長官提出的新方向，希望推動部門加快數字政府服務及創新科技，令政策決策時更有效。

他指，數字辦組織主要分三大部分，推動「數字政府」、「數據治理」分科及「數字基建」，政府以數據治理時，需要大量數字基建支持政府服務，並推動業界數字化的發展，又指中小企需多用科技增加競爭力，並與大灣區的科技做好對接，讓市民在大灣區工作、生活及營商時更便利。

黃志光表示，「智方便」正不停提升功能。（資料圖片）

他表示，「智方便」正不停提升功能，最新目標是一個平台一個門口，按用戶要求及日常使用，以用戶為本分類，及會在新平台有智能化推送新服務，如按年齡群組，按平時使用習慣，最重要是大大提升登記「智方便」功能，新的登記程序與入境處合作，透過新的智能身份證，有近場通訊（NFC）的功能。

市民可透過支援「智方便」技術的流動電話更新至新版本、以讀取新一代智能身份證晶片內的卡面資料，自行透過「智方便」流動應用程式輕鬆登記或升級「智方便＋」，省卻親身到自助登記站或服務櫃位的需要；新登記流程亦簡化只需拍攝身份證一次，無須多角度拍攝。

智方便＋推出不足一星期逾3萬人登記或升級

黃志光表示，上兩周推出這項新功能，反應不錯，不足一星期已有超過3萬人可以足不出戶登記或提升「智方便＋」，享受一站式服務。「智方便」服務進度理想，目標照顧11歲或以上的群組，期望有八成以上市民登記，期望明年達至超過400萬登記用戶，令服務整合成一個平台，造成一網通辦效果，便民利商。

黃志光指，「智方便」服務進度理想，目標照顧11歲或以上的群組，期望明年達至超過400萬登記用戶，令服務整合成一個平台，造成一網通辦效果，便民利商。（張浩維攝）

他指，現時數據不互通，市民要不停按各部門需求重複提交資料，日後只按市民授權數據資料互通，部門就毋須再花時間核實，整個過程是雙羸。黃稱，將來會引入授權管理，讓個人可完全管理對不同部門或機構的授權應用安排。