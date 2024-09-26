McGriddles全日供應僅限9月27日及28日！麥當勞曾預告9月底停售

McGriddles｜楓糖班戟漢堡｜熱香餅漢堡｜麥當勞於早前公布，一度掀起排隊搶購熱的McGriddles楓糖班戟漢堡，將於9月底暫別。麥當勞9月26日又宣布，將於將於9月27及28日限時全日供應McGriddles，以答謝支持！McGriddles是近年香港人到日本旅行必定會到麥當勞「朝聖」的美食，香甜鬆軟的熱香餅搭配豬柳，鹹甜交融的獨特味道卻令不少人為之熱愛，被稱為日本必試的早餐，甚至紅到荃灣有小店模仿二創，推出後亦大排長龍。到底區區一個鬆餅漢堡有何魅力？



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McGriddles轉全日供應僅限兩天

麥當勞於9月26日發出新聞稿，表示由9月27日凌晨4時起至28日，兩款McGriddles套餐，連同平日只於早餐時段供應的脆薯餅將會限時全日供應，新聞稿未有透露9月29日及30日是否仍有McGriddles供應。

麥當勞早前預告McGriddles將於9月暫別。（資料圖片/黃浩謙攝）

麥當勞預告9月底停售McGriddles

麥當勞曾於9月12日發出的新聞稿指出，預計全線餐廳於9月底陸續售罄McGriddles，感謝顧客熱烈支持，又稱：「但大家毋須擔心，McGriddles定會與各位再會！」McGriddles系列共有2款，分別是楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品，售價36.5元）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品，售價35元），7月27日推出後掀起搶購熱，兩日已賣出100萬份，一定要暫停銷售。

McGriddles於2003誕生

McGriddles早於2003年引入美國麥當勞，其後於2007年初在日本麥當勞的早餐時段推出，單點售價為130至330日元（約6至16.5港元）不等，套餐則為350至500日元（約17.4至24.9港元）。若購買早晨套餐，可自由配搭小食及飲品。目前只有日本、韓國、新加坡、美國、加拿大、土耳其、波蘭等部分歐洲國家可食到。

McGriddles單點售價為130至330日元（約6至16.5港元）不等。（日本麥當勞官網）

在香港麥當勞宣布推出McGriddles之前，荃灣小店泰興餅店就曾以McGriddles作為靈感，二次創作出熱香餅漢堡，並以平民價$15發售，推出後瞬間引起熱烈關注，吸引不少人專程前來購買，店外一度大排長龍，如不怕花時間排隊，也可到泰興餅店解解口癮。

McGriddles熱香餅漢堡特色【1】鹹甜交融

到底麥當勞熱香餅漢堡，有什麼原因令那麼多香港人為之瘋狂？它又與一般的漢堡包有何分別？

有別於一般的漢堡包，McGriddles是以兩塊沾有楓糖漿的厚厚熱香餅，夾著帶重鹹味的餡料的漢堡包，一咬落下去有鹹甜相稱的味道，卻意外地匹配，令人非常有驚喜。而在日本的McGriddles共有3款，包括經典款的豬柳蛋芝士McGriddles，內餡為芝士、雞蛋和豬柳，另外有煙肉蛋芝士McGriddles及沒有蛋的豬柳芝士McGriddles，當中以經典款最受歡迎。

McGriddles共有3款，以經典款最受歡迎。（小紅書@嚕嚕是快樂太陽）

McGriddles熱香餅漢堡特色【2】熱香餅包底夠鬆軟

McGriddles另一大特色便是它的熱香餅包底，比起一般以麵包為包底的漢堡包鬆軟得多，且因為McGriddles的熱香餅含有楓糖漿，咬下口便會有一陣香甜滲入口腔，還夾帶一份牛油的鹹香味，味道相當有層次，與一般漢堡包包底較厚實的口感不一樣。

McGriddles熱香餅漢堡特色【3】地區限定

對香港人而言，去日本等同「返鄉下」（表達將日本視為故鄉的熱愛程度），而可以吃到McGriddles較近、又受港人追捧的地方只有日本（韓版為期間限定），在地區限定的影響，加上港人對日本的喜愛下，McGriddles自然更加受歡迎。

（全文完）

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