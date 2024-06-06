運輸署擬邀11條紅Van線轉綠Van　不須重新招標　業界：與乘客雙贏

小巴牌價插水式大跌，俗稱「紅Van」的非專線小巴經營困難。據業界透露，運輸署早前與紅Van業界開會，提出可讓合資格紅Van經營權直接轉成專營小巴「綠Van」，不須按以往做法，先交出經營權再由政府重新招標。業界透露政府已在紅Van 2元乘車計劃下挑選出11條線路，暫定下月邀營辦商申請直接轉綠Van。



有紅Van營運商表示，30年前有紅Van營辦商交牌後招標失敗，令業界卻步不敢申請轉綠Van，故對新計劃表示歡迎。他又指轉綠Van可行使禁區及高速公路，對乘客而言又有固定班次及運輸署監管，屬雙贏做法。



運輸署回覆指，經研究後，擬建議邀請已參與2元計劃並符合特定條件的紅巴路線申請直接轉為專線小巴營運，署方將就每個接獲的申請進行審批。



政府過去一直鼓勵紅Van轉綠Van，以確保服務質素水平及更有效進行監管。而現行計劃下，包括紅Van營辦商在內的新加入綠Van申請人，在新專線招標時，可得額外加分。

不過，紅Van線若想轉成綠Van，則須「交牌」予運輸署重新招標，過往也有重新招標時落敗的個案，令業界反應冷淡。運輸署也曾表示，若部份紅Van可直接轉成綠Van路線，安排不但排除了其他營辦商申請營辦有關路線的機會，而且或會有違公平競爭的原則。

隨著紅Van經營空間一再壓縮，其小巴牌價近年倒插九成，由2011年一度高達750萬元，跌至有車行今日（6日）最新報價70萬元；加上鐵路發展、過海隧道費加價等，業界屢傳經營困難，早前更有不少小巴斷供，由銀行拖走。

據了解，為解決紅Van業界窘境，運輸署早前與業界開會磋商，研推新計劃，放寬現時「紅轉綠」須交牌重新招標的規列，在現行70條有參與2元車費優惠計劃的合資格的紅Van路線，直接轉成綠Van。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，運輸署指參與2元計劃的紅Van線其收費固定、也掌握其路線，故在70條線中選定了11條，會邀請營辦商轉綠Van。（資料圖片/歐嘉樂攝）

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，運輸署在會上指參與2元計劃的紅Van線其收費固定、署方也掌握路線，有條件直接轉成綠Van，故在70條線中，已選定11條線，料下月發信邀請營辦商轉綠Van，8月再開會討論，最快年底有首部直接「紅轉綠」巴士。

張漢華透露，業界對計劃表示歡迎，但參與度則「一半一半」，部份業界認為轉綠Van可行禁區、高速公路等，也以僱傭方式聘請司機，請人會更容易；但另一半業界則擔心加價須每次向運輸署申請，且小巴車輛不可靈活調動到其他線路，班次也需固定，失去營運彈性。

他續稱，相信部份已有固定規模的紅Van線有能力轉綠Van，開放高速公路及禁區也能方便司機乘客。他舉例稱，西環至荃灣線現時只可行西九龍幹線，但轉成專線後，則可行3號幹線直去西隧口附近。他又指目前受鐵路發展影響紅Van生存空間大減，冀透過轉綠Van改善服務、增加客源。

凌志強指出，紅Van大多以與小巴司機拆帳，但現時紅Van生意幾乎望天打卦；轉成綠Van後用僱員制度，有基本薪金，相信聘請司機更為容易。（資料圖片）

公共小型巴士總商會主席凌志強透露，約30年前有業界想轉綠Van，交出觀塘一條醫院路線予政府重新招標，最終卻投標失敗，令業界對「交牌招標」轉綠Van模式感擔憂，故即使有加分也不想交牌。對可直接「紅轉綠」，他表示歡迎，又認為紅Van與綠Van路線本身是各自經營，故料對綠Van影響不大。

凌指出，紅Van大多以與小巴司機拆帳，但現時紅Van生意幾乎望天打卦；轉成綠Van後用僱員制度，有基本薪金，相信聘請人手更為容易。

他更說，「紅轉綠」後有運輸署監管，司機服務態度只會更好、班次定時定候、收費固定，強調市民也有得益。

運輸署回覆指，政府一貫的政策是鼓勵「紅轉綠」，經研究後，擬建議邀請已參與2元計劃並符合特定條件的紅巴路線申請直接轉為專線小巴營運，署方將就每個接獲的申請進行審批，這些路線日後必須符合經營專線小巴的條件，包括聘請司機駕駛有關路線以及其日常運作及收費水平須受運輸署監管等。

該署又稱，早前已就初步建議透過事務會議諮詢公共小巴業界，包括各專線小巴營辦商及紅色小巴商會的意見，而他們均對有關計劃表示歡迎。運輸署會參考現時專線小巴營運模式及規定，以確保有關計劃能讓運輸署更有效監管公共小巴服務，強調「紅轉綠」計劃細節規定諮詢專線小巴營辦商遴選委員會，獲同意才發邀請。