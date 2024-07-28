江旻憓奧運奪金｜段崇智讚中大師生引以為傲 港鐵贈終身任搭車票
撰文：江麗盈
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香港劍擊運動員江旻憓（Vivian）在香港時間7月28日凌晨於巴黎奧運女子重劍個人賽中奪得金牌，為香港代表隊在今屆奧運摘下首面獎牌。
香港中文大學校長段崇智今日（28日）為這位正於中大攻讀法律的博士生送上祝賀，他指江旻憓多年來參與無數大型賽事，同時兼顧世界頂級的運動表現和優良學業成績，展示了不屈不撓、堅毅努力的精神，讓中大師生校友引以為傲，期望她繼續在運動及學業方面發光發熱，啟發更多年青人訂立人生目標。
港鐵也在同日送上祝賀，並向江旻憓，以至在今屆奧運會、及隨即舉行的巴黎殘疾人奧運會中奪得奬牌的運動員，送贈終身任搭的港鐵車票。
港隊運動員江旻憓於巴黎奧運女子重劍個人賽中奪得金牌，中大校長段崇智今日向她送上祝賀。段崇智表示，江旻憓多年來參與無數大型賽事，成績不斷提升，今次以出色表現榮獲奧運金牌，實至名歸。
他又說，江旻憓孜孜不倦追求學問，於中大攻讀法律博士，冀以法律知識貢獻社會，同時兼顧世界頂級的運動表現和優良學業成績，展示了不屈不撓、堅毅努力的精神，讓中大師生校友引以為傲，期望對方繼續在運動及學業方面發光發熱，啟發更多年青人訂立人生目標，發揮全力以赴的精神。
港鐵公司也在同日送上祝賀，並向江旻憓，以至在今屆奧運會、及隨即舉行的巴黎殘疾人奧運會中奪得奬牌的運動員，送贈終身任搭的港鐵車票。
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