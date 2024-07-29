國泰8.1新飛行安全示範片　取景港著名地標　融合安全指引｜有片

國泰航空 8月1 日起於航班上陸續推出全新飛行安全示範短片，短片以香港國際大都會的活力為創作脈絡、背景不再局限在航機內、負責講解的兩位機艙服務員帶旅客走到大街小巷、著名景點去感受香港獨特風貌，同時以生動手法講解機上安全程序。拍攝場景涉足如大牌檔、電車，西九文化戲曲中心以及龍舟競賽等。新的示範短片將取代七年前推出的現行版本。



國泰航空推出全新飛行安全示範短片，以香港多個著名景點以及傳統活動為背景，以有趣生動的方式讓旅客除感受香港獨特風貌，同時了解機上安全程序。（國泰航空提供）

國泰航空推出的全新飛行安全示範短片，以香港為背景，帶旅客感受香港獨特風貌，同時了解機上安全程序。全新飛行安全示範短片全長約6分半鐘，將於8月1日起於國泰航空的航班上陸續推出，取代七年前推出的現行版本。

短片中的安全示範與呈現香港獨特魅力的片段交織串連，捕捉香港的著名地標、繁華盛事、世界級的藝文景點及自然景觀等。（國泰航空提供）

新短片由國泰聯同香港旅遊發展局及民航處攜手籌劃，以香港作為創作脈絡，並以生動有趣的方式讓顧客掌握所有機上必要的安全守則。短片中的安全示範與呈現香港獨特魅力的片段交織串連，捕捉香港的著名地標、繁華盛事、世界級的藝文景點及自然景觀等。

拍攝團隊在全港多個富有香港特色的地方進行拍攝，例如在大牌檔中聆聽禁煙指引；然後在緊湊的龍舟競賽中觀看穿着救生衣示範；而石澳沙灘則化作緊急事故及起飛前安全示範的場景。

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西九文化區的戲曲中心用以提醒旅客將細件物品放置在前面座椅下；觀光熱點山頂纜車及電車則用作提醒旅客扣上機上安全帶；另外亦有其他景點，如位於油麻地歷史悠久的天后廟，及寧謐恬靜的清水灣郊野公園，為顧客帶來身臨其境的視覺體驗，亦可提醒旅客機上安全指引。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示：「全新安全示範短片體現了我們對顧客的承諾，確保他們能時刻掌握資訊，並作好準備；同時彰顯了我們『志在飛躍』的精神，為短片注入蓬勃新活力。我們希望在短片中融入自己的風格，創作出令人難忘的作品，從而引起全球觀眾的共鳴及呈現香港魅力。」

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示很高興與國泰航空攜手合作，透過安全示範短片，每年向數以千萬計的全球旅客展現香港充滿活力、多元，以及匯聚獨特東西方文化的吸引力。相信這段創意無限的短片能吸引全球旅客探索香港多姿多采的體驗，啟發他們親身來到這個魅力城市，享受精彩每刻。