機師未通過酒精測試　國泰：涉事機師已停職候查　證違規會解僱

《香港01》昨日報道（24日）國泰航空一班由悉尼返港航班原定昨日早上起飛，當日下午抵港，惟機組人員被澳洲當局要求進行酒精呼測試，其中一名機師因未能通過測試，不能執行飛行，最終延遲逾一日返港。



國泰今日（25日）回覆查詢時承認事件，指涉事的二副機長現已即時停止飛行職務，等候全面調查，強調會嚴格執行酒精及其他藥物政策，不容忍任何不合格規定，如違反該守則會按照程序即時解僱。國泰稱已安排受影響顧客轉乘其他航班盡快自悉尼啟程，並就事件帶來不便衷心致歉。



國泰一名機師未能通過酒精呼氣測試。(資料圖片)

國泰表示，獲悉有關報道指一名國泰二副機長原定7月24日由悉尼前往香港的CX110航班一事，並與相關機構保持緊密聯繫，現時涉事的二副機長已即時停止飛行職務，等候全面調查。

國泰指出，安全是其最高守則，會嚴格執行酒精及其他藥物政策，當中就公司員工不當飲用酒精或服食藥物，訂立內部標準及指引，不會容忍任何不合規行為，任何員工如違反該守則，將按照公司的既定程序作出即時解僱。

國泰表示，所有機師均熟知公司的酒精及其他藥物政策，機師接受入職培訓及每年重溫培訓時，必須研習該政策並通過考核，亦按照行業最佳標準，規定機師於香港執行飛行職務前接受抽樣測試；在外站亦遵守相關機構抽樣測試的規定。

國泰指涉事的二副機長現已即時停止飛行職務，等候全面調查。（資料圖片／張浩維攝）

國泰稱已安排受影響顧客轉乘其他航班盡快自悉尼啟程，並就事件帶來不便衷心致歉。

翻查國泰航空網站資料，CX110原定當地周三早上7時35分起飛，香港時間周三下午3時05分到達，但因安排代替機師需時，現延誤至當地時間今日（25日）早10時35分起身，預計香港時間明日下午6時22分才到達香港，即延誤逾27小時。最新航班資訊亦列明，由於航班營運需要，本次航班將不載客。

據了解，國泰航操作手冊明確規定，規定機組人員不得受酒精或藥物影響，包括在執行飛行任務前10小時內不可飲酒。