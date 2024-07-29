中大換校徽風波｜校董會對無足夠諮詢失望　不能接受管理層無配合

中大2022年發生更換校徽風波，校董會今日（29日）傍晚開會後見傳媒，主席查逸超批評大學管理層進行更改校徽出現誤判，並繞過校董會及無足夠諮詢，對此感到失望；不能接受大學管理層無配合校董會提出的修改；知悉校長段崇智為整個項目最高負責人；校董會將提升大學管治，避免再發生同類事情。



中文大學2022年曾更換校徽。相中為「百萬大道」的校徽。（資料圖片／夏嘉朗攝）

查逸超表示，今次聘請外部獨立的專業顧問協助了解事件，換校徽整體支出約400萬元，「當然大學所有嘅資源都係公帑嚟。」他表示，早於2022年12月25日校董會贊成管理層撤回新校徽，已責成管理層盡快向校董會交代事件經過，包括授權、程序及支出等，至今已有19個月，過程中需要聘請外部獨立顧問協助，才能得知整個事件。「時間係比較耐少少，亦間接可以講到配合係唔完善。」

中大前年發生更換校徽風波。（香港01製圖）

中大2022年曾短暫更換校徽，當時公布的新校徽不再沿用原有設計的分割用色，改以紫色為單一底色的設計，凸顯「鳳」的形態。惟事前諮詢不足，校董會部份人也不知情，被批評欠美觀及省略校訓，難彰顯中大辦學宗旨，甚至被網民挪揄似「山雞」。

更換新校徽僅一周後，校方的官網及各社交平台帳戶，都改回使用舊版校徽，隨後中大宣布恢復使用舊版校徽。