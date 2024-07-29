海關電腦法證所斥60萬研發AI　分析文字及相片證物　提升調查效率

政府近年推動大數據及人工智能發展，為配合發展，香港海關電腦法證所今（29日）宣布，將投放60萬元，自家研發人工智能系統。海關舉例指出，以往以肉眼分析相片證物，要從6000多張相片中找出「的士後的白色車」，動輒要一個多小時，但AI只需數秒便完成，大大增加調查效率。



電腦法證及資訊科技保安組署理助理參事趙吉烏蘭（左）及電腦法證所高級督察黃偉基（右）宣布投放60萬，自家研發人工智能系統以提升分析電子證據效率。（容嘉儀攝）

電腦法證所高級督察黃偉基指，分析電子數據往往涉及龐大資料，包括通訊記錄，信息、相片及影片等，需要消耗大量時間分析資料，電腦法證所投放60萬元，自行開發一套人工智能以提升分析效率，「我哋希望人工智能系統去增加我哋嘅工作效率。」

數秒找到相關圖片及對話 準確度達八成

他以一宗緝毒案件作為參考，電子法證人員需要分析一部電話內的資料，尋找可以證明疑犯涉及販毒的證據。法證人員透過人工智能系統抽取有關涉案街道名稱的對話記錄，只需幾秒時間，便可找出證據。

肉眼睇相片搜證動輒一小時

除了文字記錄外，人工智能亦可以分析圖像，黃偉基表示，透過人工智能分析6000多張相片，抽取與「的士後的白色車」相關的圖片，過程需時數秒完成。

他續指，以往分析工作需要人員，坐在電腦前以肉眼抽取相關證據，需時至少一小時。而利用人工智能數秒便能夠在龐大的資料中，抽取相關資料，雖然系統仍然處於測試階段，但系統分析準確度高達八成。

每年處理100宗有關電子法證案

海關電腦法證所由2000年成立，專責收集、保存和分析案件中的電子證據，將驗證結果呈交法庭進行舉證，電腦法證及資訊科技保安組署理助理參事趙吉烏蘭指，過去五年，海關電腦法證協助分析約一百宗有關電子法證案。