廖孖記腐乳｜標榜「香港出產」用內地白腐乳加工　海關接獲舉報

百年腐乳老店廖孖記風波不斷，再被揭發「本體」腐乳非自家製，引起廣泛討論。廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今早（22日）親身上電台解畫，他承認早於30年前，廖孖記因未能符合法例，陷結業邊緣，最終決定外購港商經營的內地廠的白腐乳，但他強調一直在香港作後期加工，認為仍然是「香港製造」。海關表示回已接獲相關舉報，如發現違反《商品說明條例》會採取適當跟進行動。



+ 5

重申根據政府文件是「香港出產」

廖晃業今早（22日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》表示，30年前已開始購入原材料，在店內做後期生產，而白腐乳是向內地廠房購買，而該內地廠房以往也是香港行家，強調供應商也是香港人，「你諗係內地，都係香港人。」

對於有人誤會產品是全香港生產，他指據食環署食物安全中心的文件，其產品為「香港出產」，由於當中或涉法律問題，所以會按照食安文件所寫去講。記者追問為何不早些就市民的誤會作澄清，他再度重申據食安文件，產品屬「香港出產」，也在店內製造，反問記者何時有誤會，又一度表示「我哋都執咗，唔使澄清」。

被問到是否涉及隱暪，他則說從來無隱暪，又指去到廖孖記的客人，也可以看到生產工序，除白腐乳外，很多產品都確實在自家廠房生產，「無得呃人。」

▼7月22日 廖孖記腐乳第四代傳人解畫▼



+ 2

海關已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》會採取適當行動。

消費者委員會至今未有接獲有關廖孖記腐乳產品的投訴。在過去3年，消委會共接獲3宗有關腐乳產品的投訴，內容均涉及產品包裝及／或品質等問題。