14歲童疑遭兄及兄友性侵案　兄長朋友被裁定非禮及非法肛交罪脫

14歲男童涉和同父異母的兄長，以及兄長的男性友人吸毒後，進行肛交和口交。兄長承認16項相關控罪，而男性友人則否認年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為，以及與16歲以下男子作出同性肛交兩罪。審訊後，5男2女組成的陪審團今（6日）退庭商議約5小時，以5比2裁定被告兩罪都不成立。



至於已認罪的X兄長，判刑日子待定，期間法官替X索取創傷報告，以及X和兄長的精神科報告。



被告熊思昊，37歲，無業，被控於2020年8月8日，在旺角某單位向不足16歲的X作出嚴重猥褻行為，以及和未成年的X作同性肛交。X案發時14歲。另X的同父異母的兄長AJBD已承認16項控罪，包括和胞弟肛交。

被告熊思昊在高等法院否認非禮及非法肛交罪受審，兩罪均被裁定不成立。（資料圖片）

兄長教讀小五的事主吸毒及要他口交

審訊時播放X的錄影會面，X以英語表示，他小學五年級時與嫲嫲同住，其同父異母的哥哥某天上門探望他。期間，較他年長14歲的哥哥用一個樽吸毒，並叫X一同吸食。X原本拒絕，但最終屈服。X憶述，自己第三次吸毒時，哥哥要求X跪下替他口交，X當時雖不願意但仍照做。此後約3年的時間，哥哥未再要求X作出相類似的行為。

案發當晚兄長帶男性友朋友到訪

及至2020年8月，X搬到哥哥家中居住。某一天晚上，哥哥帶一名男性朋友回家，之後他們三人一起吸毒，哥哥隨後要求X替他們口交，該男性朋友並要求X與他肛交。他憶述，哥哥當時強行為他口交時，X因為毒品產生的煙霧而感到十分頭痛。同時，哥哥的男友人撫摸X的身體。後來，當哥哥要他口交時，他感覺到男友人正與他肛交。相關行為一直持續至翌日清晨6時，期間哥哥和男友人曾多次停下，並吸食毒品。

拒為兄口交會被禁食晚飯

該次事件發生後，哥哥大約每月會要X口交一次，X曾嘗試拒絕，結果遭破口大罵，及禁止食晚飯。後來X和社工會面，認為應把事件道出，便向表哥和阿姨商討後到醫院求醫。X庭上又指，案發時不知兄長患愛滋病（AIDS），直至事件揭發後被送到醫院，才從阿姨和護士的對話中知悉。

被告稱吸毒後感興奮

此外，拘捕被告的警員供稱，被告警誡下透露當日見到X和兄長口交，自己或受冰毒影響而感興奮，從而「X左佢細佬屎忽」。

X兄稱從同性交友程式認識被告

以菲律賓他加祿語作供X的兄長則指，透過同性交友應用程式認識被告，兩人均是同性戀者。案發前一日深夜，他到被告家一同吸食冰毒，期間轉往兄長家中繼續吸毒。此外，他指有告知被告，和15歲的弟弟X同住。

與被告看成人電影時X也加入

兩人在兄長單位內吸毒，並觀看成人電影，原本在睡覺的X後來加入。被告和X用廣東話對話，其後X為被告口交。約10分鐘後，被告脫去X的下身衣物，兩人進行肛交。性行為完結後，三人繼續一同觀看成人電影。及至清晨6時，被告離開兄長的住所。

兄認曾叫X做其男朋友

被告的代表大律師盤問時，引述X和兄長的WhatsApp記錄，指於2021年3月初，X拒絕為兄長口交後，兄長曾威脅要將X送回其生母身邊，又稱想成為X的男朋友。兄長庭上確認有這些訊息，但指是想向X表達對他的愛和關懷。

案件編號：HCCC 21/2023