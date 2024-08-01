41歲港媽13年生五孩　全餵母乳　親述餵哺竅門　與子女最親密時光

餵哺母乳對母嬰健康都有好處，而香港婦女餵哺母乳不算多，根據醫管局數字，2023年公立醫院住院期間全母乳餵哺率不足兩成。Juliana 可算是餵哺母乳的表表者，自2010年誕下第一名長女，至去年誕下第五個小朋友，她一直堅持餵哺母乳。Juliana表示，餵奶是與孩子最親密的時間，雖然辛苦但享受那些時刻，掛念他們「一嚿飯」的模樣。她又說，餵哺母乳期間都有遇到挫折，不過有丈夫全力支持和長輩協助，難題都一一解決。



世衛及聯合國兒童基金會建議，嬰兒出生後應盡早開始母乳餵哺，最初六個月吃全母乳，之後逐漸添加固體食物，並持續餵母乳至兩歲或以上。但根據醫管局數字，2023年公立醫院住院期間全母乳餵哺率只有19.7%。

母乳增強子女免疫力 一早定下餵哺9個月全母乳目標

育有5名子女的Juliana，於2010年她26歲時懷了第一胎，搜集資料得知母乳對嬰兒最好，故一早定下餵9個月全母乳的目標。餵母乳需要長時間「埋身」，觀察並回應寶寶早期肚餓跡象，她記得長女出生後，餵奶首周甚沮喪，「點解餵完、換完片擺低咗，我啱啱貼落個枕頭，哇，又喊！」但她發現一直堅持，之後就會順暢。她表示首兩、三星期是餵哺適應期，毋須過份緊張奶量，「你又教緊佢啜、又學緊餵」，反而以輕鬆心態享受當下，有助餵哺。

兩年後2012年Juliana誕下次女、2015及19年分別是三子及四子出生、至2023年再誕下孻女，她表示，頭三名子女出生後，頭九個月都餵哺全母乳；因應疫情期間多留在家，第四、五名子女更餵足一年母乳。之後他們進食固體食物後，仍持續飲母乳一段時間。

Juliana覺得餵奶是與孩子最親密的時間，雖然辛苦但享受那些時刻，掛念他們「一嚿飯」的模樣；而作為丈夫的Jason亦表示全力支持太太餵哺母乳。

Juliana 26歲懷第一胎，回想當年首周餵母乳甚沮喪：「點解餵完、換完片擺低咗，我啱啱貼落個枕頭，哇，又喊！」（陳葦慈攝）

餵哺母乳曾出現發炎、水泡 及早求助釋除疑難

Juliana承認餵哺母乳期間並非沒有挫折，「坊間聽過餵人奶的困難都經歷過，例如發炎、生水泡。」她記得有次生產後兩、三個月一家去上海旅遊，餵奶時沒問題，但餵完就如被針刺般疼痛，痛得晚上輾轉反側，難以入睡。但她心裏仍想着「死都要捱到返香港」，終於回港後檢查得知是受真菌感染，食藥就沒事。

她表示，餵人奶總會面對各種疑難，包括疼痛、擔心有無奶餵下一餐等，此時不要獨自死撐，應向母嬰院求助，她透露生育次女時，每遇困難都會打母嬰院熱線，有專人馬上解答問題及尋找方法，之後亦繼續跟進。

五孩爸爸Jason全力支持太太餵哺母乳，見Juliana餵母乳很滿足，並付出不少時間和心力，所以時常給予太太肯定和欣賞。（陳葦慈攝）

五孩爸爸46歲的Jason亦一直支持太太，他說一定是交由媽媽自己決定是否餵母乳、餵多久，不要給予任何壓力，否則會帶來反效果；而且初生嬰兒需全天候照顧，不停餵哺已十分勞累，所以更要給空間媽媽休息。Jason表示自己也是食人奶大，很健康，因此相信食母乳能打好免疫基礎。

Juliana形容媽媽產後是很脆弱的，因此更需要身邊人支持，幸而她父母及家姑家翁「四大長老」都很贊同母乳餵哺，令整個過程更順利。

廣華醫院婦產科劉偉霖醫生表示，母乳除了滿足寶寶生理需要，常跟媽媽接觸和互動亦有助心理和智力發展。（陳葦慈攝）

醫生：切忌質疑媽媽不夠奶 丈夫及四大長老支持重要

廣華醫院婦產科醫生劉偉霖認為家人支持餵哺母乳非常重要。他舉例，有時老人家見嬰兒哭會問：「BB成日喊，係咪唔夠奶？」媽媽會很受打擊，說多一兩次就會想放棄。因此家人的同理心很重要，「沒有神隊友幫助，或者有少少（質疑）聲音，就好難堅持落去。」

劉偉霖稱，餵哺母乳對母嬰均有好處。母乳是最天然且經濟的食糧，成分會隨嬰兒成長而改變，能提供脂肪酸、DHA、AA、益菌素等豐富營養，增強免疫力，且減低兒童肥胖和糖尿病風險。除了滿足生理需要，寶寶常跟媽媽接觸和互動亦有助心理和智力發展。

至於媽媽，餵母乳能幫助子宮收縮，減少產後出血、預防貧血，荷爾蒙分泌亦有助穩定產後情緒；身體亦能復原得更快，有助修身。另外，日後患乳癌、卵巢癌及糖尿病等風險相對較低。

廣華醫院婦產科顧問助產士陳麗珊拆解餵奶迷思，指母乳「有求就有供」，持續哺育就會上奶。（陳葦慈攝）

助產士：初生嬰兒胃「只有波子咁大」 毋須擔心奶量不足

坊間有不少對餵哺母乳的迷思令媽媽卻步，廣華醫院婦產科顧問助產士陳麗珊拆解疑團。她表示，媽媽普遍會擔心奶量不足、嬰兒吃不飽，她解釋餵奶是供求問題，「有求就有供」，持續餵哺就會上奶。她補充，初生嬰兒的胃「只有波子咁大」，頭幾天吸初乳就足夠，不會影響發育，媽媽第四日先上奶屬正常，能配合嬰兒成長。

另外，她指食全母乳容易出現黃疸是誤解，黃疸屬出生後第3-5日的正常生理現象。她補充母乳反而有助腸道蠕動，愈早排出胎糞愈好；而相比奶粉，母乳大部分營養都較易被嬰兒消化和吸收，因此餵母乳時會有「嗰頭放低就喊」的情況，並不等於不夠食。

明年兒童醫院設母乳庫 助早產嬰有人奶食

目前全港8間設有產科的公立醫院是「愛嬰醫院」，由聯合國兒童基金香港委員會成立的愛嬰醫院香港協會所認證，廣華醫院是其中一間。除了產前辦母乳餵哺教室、住院期間讓母嬰24小時同室，廣華醫院亦設「綜納式產褥中心」，提供獨立房讓有需要媽媽產後使用，有助產士當值解答疑難。

醫管局亦正建立母乳庫，向餵哺母乳的媽媽徵集母乳，沒慢性疾病、先驗一次血就可捐贈，讓早產嬰兒在媽媽未上奶時能受惠。屆時將安排上門接收母乳，並會經過審查、消毒，確保母乳沒受感染。母乳庫計劃每年收集1000升母乳，料450至600名早產嬰受惠，將於明年在兒童醫院投入服務，供應全港9間設新生嬰兒深切治療病房的醫院。