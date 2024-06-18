母乳不足源於脾胃及肝氣問題 附上奶食療及四大按摩穴位

母乳是寶寶最天然的食物，營養均衡又容易消化，並有助增强寶寶的免疫力。世界衛生組織建議嬰兒出生後六個月全吃母乳，之後逐漸添加固體食物，並繼續喂哺母乳至兩歲或以上。對媽媽而言，喂哺母乳可以幫助產後子宮收縮和瘦身，以及減低患上多種疾病的機會，例如卵巢癌、乳癌和骨質疏鬆等。然而，不少媽媽會遇上奶量不足的問題，這時我們可以做些什麽呢？

本文作者：博愛醫院林夢納中醫師



母乳不足源於脾胃及肝氣問題 配合治療及中藥調理助通乳

從中醫角度看，乳汁分泌與脾胃功能密切相關。《類證治裁》指出「乳汁為氣血所化，而源出於胃，實水穀精華也。」脾胃為後天之本，吃進去的食物需經由脾胃消化，然後生成氣血，這些氣血正是母乳的主要來源。因此，當脾胃功能强健、氣血充足，乳汁的分泌就越多。臨床上，當我們遇到因脾胃虛弱或營養不足而出現乳汁稀少的媽媽時，治療會以健脾養胃為主，常用藥有黨參、白朮、茯苓、黃芪、當歸等。

另一個常見原因是「肝氣鬱滯」，導致乳汁排出不暢，或伴有乳房脹痛等情況。很多新手媽媽產後容易心情緊張、情緒波動。正如《儒門事親》所云：「或因啼、哭、悲、怒、鬱、結，氣溢閉塞，以致乳脈不行。」古人亦認爲「肝為剛臟，職司疏泄」，而且「女子乳頭屬肝」，所以肝除了負責調節全身氣機之外，還可以調暢乳房的氣血運行。臨床治療主要以養肝、柔肝、疏肝為原則，透過滋養肝血，配伍疏肝行氣，使肝得所養，疏泄調和。常用藥有女貞子、白芍、生地、沙參、枸杞子等，酌加一些活絡通乳的中藥，例如佛手、通草、王不留行、柴胡、絲瓜絡、路路通等。

四大穴位助母乳生成及保持乳線通暢

1. 膻中穴

定位：胸部，前正中線，兩乳頭連線中點

功效：寬胸理氣，催乳

2. 大包穴

定位：側胸部，腋下6寸（4橫指為1寸）

功效：寬胸，調節脾胃

3. 乳根穴

定位：胸部，乳頭直下，乳房根部

功效：理氣，通乳

4. 太衝穴

定位：足背部，第一、二足趾中間，骨頭交會凹陷處

功效：疏肝行氣

**注意：用指腹按壓，每個穴位時間約1-2分鐘，出現痠脹感為正常現象，切忌過分用力！

欲上奶宜選易消化及吸收的天然食物

飲食方面，建議媽媽們以易消化、易吸收的天然食材爲主，切忌辛辣、肥膩、生冷之品。日常飲食中，不妨多吃一些有助上奶的食材，例如：豬蹄、鯽魚、花生、金針菜等。另外，哺乳期間避免進食具有「回乳」效果的食物，例如：麥芽及其相關製品、韭菜、花椒、豆豉、咖啡、乳鴿、鳳梨等。

上奶食療

1. 淮山黑豆章魚湯

材料：鮮淮山30克、黑豆30克、枸杞子15克、乾章魚1隻、紅棗5粒

做法：

1. 鮮淮山洗淨去皮，切片備用

2. 乾章魚浸泡10分鐘，切塊備用

3. 黑豆洗淨浸泡30分鐘

4. 紅棗洗淨去核

5. 加水2000mL，放入所有材料煮沸，轉小火煮1.5小時，起鍋前15分鐘放入枸杞子，完成後加少許鹽調味

2. 木瓜花生鷄腳湯

材料：花生60克、青木瓜1個、鷄腳10隻、無花果2粒

做法：

1. 花生浸泡30分鐘

2. 青木瓜去皮去籽，洗淨切塊備用

3. 雞腳去甲汆水，備用

4. 無花果洗淨切塊，備用

5. 加水2000mL，放入所有材料煮沸，轉小火煮1.5小時，完成後加少許鹽調味

3. 黃豆通草豬蹄湯

材料：通草6克、黃豆30克、豬蹄3隻、陳皮6克、生薑3片

做法：

1. 通草洗淨瀝乾，備用

2. 黃豆洗淨浸泡30分鐘，備用

3. 豬蹄汆水，洗淨備用

4. 陳皮不用刮囊

5. 加水2000mL，放入所有材料煮沸，轉小火煮1.5小時，完成後加少許鹽調味

4. 合掌瓜鯽魚豆腐湯

材料：合掌瓜1個、鯽魚1條、硬豆腐1件、蟲草花20克、蜜棗5粒、陳皮6克、生薑3片

做法：

1. 合掌瓜洗淨，去核，切塊

2. 鯽魚洗淨，用廚房紙巾吸乾水份備用

3. 硬豆腐用水冲洗，切小件

4. 蟲草花洗淨

5. 陳皮不用刮囊

6. 蜜棗洗淨去核

7. 準備一隻鑊，下 1 湯匙油將生薑片爆香，放入鯽魚煎至兩面微黃，加滾水2000mL，放入其他材料煮沸，轉小火煮1小時，完成後隔去湯面上的油，加少許鹽調味

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

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